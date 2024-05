Microsoft anunciou os novos computadores Copilot+ recheados de IA

A Microsoft anunciou os novos computadores Copilot+, a mais recente categoria de computadores Windows desenvolvidos para potenciar a utilização de Inteligência Artificial (IA). Este é um passo importante para ter a IA presente no dia a dia, com todas as suas capacidades.

Com esta novidade, a empresa promete disponibilizar ao mercado os computadores Windows mais rápidos e inteligentes alguma vez criados. Será graças à integração de um novo e potente chip silicon capaz de processar mais de 40 TOPS (trillion operations per second), assim como a uma bateria com duração para todo o dia, e acesso aos modelos de IA mais avançados.

A Microsoft introduziu nestes modelos uma arquitetura totalmente nova capaz de aliar o poder da CPU, GPU e de uma nova Unidade de Processamento Neural (NPU) de elevado desempenho. Ligados e melhorados através de grandes modelos de linguagem (LLMs) – executados a partir do Azure Cloud – e em conjunto com pequenos modelos de linguagem (SLMs), os Copilot+ conseguem atingir um nível de desempenho nunca antes visto.

São até 20 vezes mais potentes e até 100 vezes mais eficientes2 a executar workloads de IA, para além de oferecerem uma aceleração de IA líder na indústria. Com uma eficiência incrível, os novos Copilot+ podem proporcionar ainda até 22 horas de reprodução de vídeo ou 15 horas de navegação na Web com um único carregamento3, podendo mesmo alcançar uma autonomia de bateria para um dia inteiro.

A nível de segurança, todos os computadores Copilot+ saem da caixa previamente protegidos. O processador Microsoft Pluton Security é ativado por predefinição em todos os Copilot+, que introduzem um conjunto de novas funcionalidades, atualizações e predefinições no Windows 11 que facilitam a segurança dos utilizadores. Além disso, incluem controlos personalizados de privacidade que ajudam a proteger aquilo que é mais importante para o utilizador.

Outra das grandes novidades dos novos Copilot+ é a função de pesquisa e recuperação de informação melhorada. Graças à opção Recall, é possível a cada utilizar aceder virtualmente a tudo o que viu ou fez no computador, como se fosse uma memória fotográfica, uma vez que os Copilot+ organizam as informações conforme o utilizador.

Por outro lado, a Microsoft dá um passo em frente na criação e edição de imagens com IA com estes novos modelos. Através do Cocreator, passa a ser possível a cada utilizador combinar traços com sugestões de texto para gerar novas imagens quase em tempo real.

Novas propostas recheadas de IA

Mas as novidades não ficam por aqui. Os novos Copilot+ incorporam também a tecnologia Live Captions, que oferece traduções em direto e transforma qualquer áudio que passe pelo computador numa única experiência de legendas em inglês, em tempo real no ecrã e em todas as aplicações de forma consistente.

Outra das melhorias é ao nível do Windows Studio, que passa a ter uma melhor aparência e projeção de som de forma automática com controlos facilmente acessíveis. A luz ajusta-se automaticamente à imagem para melhorar a iluminação num ambiente escuro ou para destacar os pixéis de primeiro plano num ambiente com pouca luz.

Para além de tudo isto, cada Copilot+ vem acompanhado de um poderoso assistente pessoal de IA, disponível a partir da nova tecla Copilot. O Copilot irá oferecer a tão esperada experiência completa de aplicação, através de um design simples, poderoso e personalizado. O Copilot coloca, literalmente, os modelos de IA mais avançados na ponta dos dedos do utilizador. Nas próximas semanas, será possível aceder aos modelos mais recentes, incluindo o GPT-4o.

Os novos Copilot+ encontram-se agora em pré-venda e ficarão disponíveis ao mercado a partir de 18 de junho5, através dos primeiros Surface Copilot+ (Surface Pro e Surface Laptop), bem como de modelos das marcas parceiras Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung.

Todos eles serão lançados com os processadores Snapdragon® X Elite e Snapdragon® X Plus, e apresentam um elevado desempenho por watt, graças à CPU Qualcomm Oryon™, que oferece também um nível de eficiência de bateria incomparáveis. A GPU Qualcomm® Adreno™ integrada de alta qualidade oferece gráficos impressionantes para um entretenimento mais imersivo. Estes lançamentos representam também uma expansão da parceria entre a Microsoft e as marcas Intel e AMD, agora materializada com o Lunar Lake e o Strix.