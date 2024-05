Em breve vai ser muito mais simples partilhar ficheiros entre smartphones Android

A partilha de ficheiros entre smartphones Android não era um foco da Google. Isso mudou recentemente e é já algo simples neste ecossistema, mas em breve será ainda mais facilitado graças a uma novidade. Será possível usar um simples código QR para tornar ainda mais fácil este processo.

Mais simples partilhar ficheiros no Android

Não tem sido simples tornar a partilha de ficheiros acessível entre smartphones Android. A Google não tinha uma proposta dedicada a esta função, mas acabou por criar uma proposta bem desenvolvida e acessível até a PCs com o Windows, que, entretanto, renomeou para Quick Share, fruto da sua proximidade com a Samsung.

É esta funcionalidade que agora estará para receber uma novidade importante. O Quick Share terá uma forma ainda mais simples de fazer a ligação entre smartphones, recorrendo a uma função que muitos já estão habituados a usar. Falamos de um simples código QR que poderá ser partilhado.

Esta novidade está já a ser desenvolvida e foi ativada para ser testada recentemente. Do que foi visto, no mesmo ecrã onde são mostrados os dispositivos encontrados, o utilizador terá a nova opção para fazer a partilha recorrendo a um código QR.

Quick Share mais rápido nos smartphones

O principal benefício do código QR será acelerar a ligação dos dispositivos. A verificação do Quick Share leva alguns segundos, ainda mais se precisar de mudar as configurações de privacidade para mudar de Os seus dispositivos para Contactos ou Todos. Um código QR eliminará a necessidade de alternar essas configurações de privacidade sempre.

A data de lançamento deste recurso ainda não foi especificada. No entanto, também foi avaliada a leitura de um código QR num iPhone e confirmado que não permite a transferência de arquivos sem fio com o seu dispositivo Android.

Esta nova opção certamente que será muito interessante para a partilha de ficheiros entre smartphones Android. O Quick Share torna-se assim mais rápido e versátil na ligação entre equipamentos, tornando-se assim mais simples de usar.