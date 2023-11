As conversas RCS no Google Messages já suportam imagens Ultra HDR

A Google adotou o RCS e tem elevado esse padrão para novos níveis, sempre alargando o que oferece aos utilizadores. A mais recente novidade está focada nas imagens que são partilhadas, que passam a poder ser do formato Ultra HDR.

O RCS é cada vez mais o padrão no que toca à troca de mensagens nos dispositivos móveis. A Google procura que toda a indústria a adote, provocando a Apple para seguir este caminho, algo que aparentemente já terá conseguido.

Com esta ideia em mente, a gigante das pesquisas tem trazido melhorias para o RCS para ser ainda mais universal e com mais funcionalidades. A mais recente chegou de forma silenciosa e pode ser já explorada pelos utilizadores dos smartphones Pixel 8.

Como revelou a conhecida conta TheSpAndroid, a Google trouxe uma atualização silenciosa e adicionou finalmente o suporte para imagens Ultra HDR. Este é um formato de imagem que usa imagens existentes no formato JPEG e inclui metadados HDR sobre elas.

Google Messages quietly added support for Ultra HDR images in RCS Chats



While RCS compresses and strips some of the metadata from the images when we send them, the gain map metadata which makes them Ultra HDR, will stay there.



Read- https://t.co/PvBNqXT7Jy#Android #Google pic.twitter.com/Thvl8HvheF