Chinesa Realme já conseguiu vender mais de 200 milhões de smartphones

Atualmente o mercado dos smartphones está em grande parte nas mãos de empresas sediadas na China. Assim se explica como a Realme tenha já vendas de 200 milhões de smartphones desde que foi criada.

Realme já vendeu 200 milhões de smartphones

Segundo os últimos dados da indústria, avançados pela agência Reuters, a chinesa Realme já conseguiu atingir a marca dos 200 milhões de smartphones vendidos desde que a marca foi criada, em 2018. E com estas novas informações, esta foi então a quinta fabricante de smartphones mais rápida a atingir este interessante marco.

De acordo com a empresa de análise de mercado Counterpoint Research, apenas quatro empresas demoraram menos tempo a conseguir vender o mesmo número de unidades, e foram elas a Vivo, Huawei, Samsung e Apple. E, no total, apenas 14 empresas em todo o mundo já venderam mais do que 200 milhões de equipamentos até ao momento.

Lembramos que a Realme pertence à gigante chinesa de hardware de consumo BBK Electronics, que também é dona de outras marcas populares, como a Oppo e a Vivo.

Segundo Xu Qi, diretor de marketing da Realme:

Surgimos quando havia mais de 700 marcas de smartphones no mundo. Estamos extremamente orgulhosos por termos conseguido estar entre as 10 principais marcas do mundo nos últimos cinco anos.

O executivo disse ainda que a marca chinesa está preparada para enfrentar os smartphones da linha premium com o seu próximo lançamento, o Realme GT 5 Pro. O equipamento deverá chegar em breve e contará com o mais recente SoC Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm e ainda com o sensor de câmara Lytia da Sony.

A Counterpoint Research disse também que no ano de 2017 havia mais de 700 marcas diferentes de smartphones, mas que essa quantidade caiu para cerca de 250 marcas no mês de setembro de 2023.