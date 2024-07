Há um guerra perigosa em surdina: o GPS está sob ataque

Hoje não estamos indiferentes ao GPS, aos mapas que usamos nos dispositivos móveis, nos carros e relógios que nos ajudam a encontrar a morada e evitar os radares. São os aviões que necessitam deles, os barcos e até as alfaias agrícolas. O GPS é hoje a "estrela polar" do mundo moderno. Mas, como temos vindo a assistir, esta tecnologia está sob ataque diário.

Os dados recolhidos aqui partilhados do The New York Times relatam o que se está a passar pelos meandros do mundo da tecnologia do posicionamento global.

Para termos uma ideia mais clara, só este ano, dizem os investigadores, mais de 60.000 voos comerciais foram atingidos por sinais GPS falsos, que podem confundir os pilotos.

Porque o GPS está sob ataque

A rede GPS americana, que outrora foi o padrão de excelência, corre o risco de se tornar uma relíquia à medida que os sistemas chineses, russos e europeus se modernizam. Sem GPS, grande parte da vida moderna falharia. Ambulâncias atrasadas. Cortes de energia prolongados. Sem sinal de telemóvel.

Ainda assim, os EUA não têm um sistema de backup civil. O GPS é simples, fiável e está sempre ligado. Também é vulnerável. Os satélites GPS cobrem o mundo com duas peças de informação: onde estão em órbita e que horas são.

O tempo que leva para um sinal chegar ao seu telemóvel permite-lhe saber a que distância está do satélite. Ao ouvir quatro satélites ao mesmo tempo, o seu dispositivo pode determinar a sua localização na Terra. Estes relógios super precisos dos satélites também ajudam a sincronizar sistemas informáticos, como os que dizem aos mercados de ações cujas transações chegaram primeiro.

Ainda assim, o GPS é fácil de manipular, os ataques de bloqueio abafam os sinais dos satélites.

O GPS está a ser bloqueado em todo o mundo, mas especialmente perto de zonas de conflito. Os países bálticos culpam a Rússia por bloquear o seu espaço aéreo.

Spoofing ou ataques de falsificação enviam dados enganosos que fazem os recetores GPS pensarem que estão noutro lugar. Isso pode fazer os pilotos pensarem que estão no curso certo ou a uma altitude segura, quando, na verdade, não estão.

Israel por detrás dos ataques ao GPS

Estes dados mostram onde os aviões foram enganados nos primeiros cinco meses deste ano. O Médio Oriente tornou-se um ponto quente. Uma fonte principal de falsificação é uma base aérea israelita, descobriram investigadores da Universidade do Texas.

O spoofing perturba os foguetes do Hamas, mas também afeta voos comerciais. Embora os aviões tenham sistemas de segurança de backup, a falsificação quase fez um jato de negócios entrar no espaço aéreo controlado pelo Irão no ano passado.

Os satélites também são vulneráveis a ataques com mísseis. E pode parecer ficção científica, mas a China e os Estados Unidos têm tecnologia que pode usar um satélite para esmagar ou “sequestrar” outro.

Os EUA estão a ficar para trás nesta nova competição espacial. Os satélites GPS estão a envelhecer, muitos excedendo a vida útil projetada de 8 a 15 anos, e os EUA têm sido lentos a substituí-los.

Como temos assistido, há outros países que se dedicaram a desenvolver alternativas mais recentes. Por exemplo, o sistema europeu Galileo autentica os seus sinais, garantindo que são reais.

O sistema Beidou da China tem o maior número de satélites, e o país construiu infraestrutura na Terra para expandir a sua cobertura. Mais importante ainda, a China tem um plano de backup. Está a construir estações temporais que transmitem sinais cobrindo todo o país e está a instalar 19.312 quilómetros de cabos de fibra ótica que podem fornecer tempo e navegação sem satélites.

Também é verdade que houve tentativas para desenvolver um plano de backup dos EUA. O sistema foi proposto há uma década, mas nunca avançou. Há, contudo, novas tecnologias americanas em desenvolvimento, mas podem demorar anos até serem amplamente adotadas.

Em resumo, numa corrida contra o tempo, os Estados Unidos estão a perder. Mas todo o planeta pode "padecer" com isso. O GPS é o sistema usado em todo o mundo.