Western Digital e Kioxia cancelam as negociações para se fundirem

As empresas Western Digital e Kioxia já desenvolveram alguns trabalhos em comum, mas o objetivo mais recente era que as duas potências se unissem para criar uma das maiores fabricantes de chips do mundo. Contudo, tal já não vai acontecer pois as últimas notícias indicam que as empresas cancelaram as suas negociações.

Fusão da Western Digital e Kioxia fica sem efeito

Segundo as recentes notícias da indústria avançadas pelo jornal Nikkei (via Reuters), a norte-americana Western Digital e a japonesa Kioxia cancelaram as suas negociações, as quais tinham como objetivo a fusão de ambas e, por conseguinte, a criação de uma das maiores fabricantes de chips do mundo, algo que se esperava que fosse anunciado nos próximos dias. Para além disso, as duas empresas também não conseguiram chegar a um acordo sobre as condições com o principal acionista da Kioxia, Bain Capital.

Por sua vez, a sul-coreana SK Hynix, que é uma grande investidora da Kioxia e rival das empresas norte-americanas e japonesas, disse nesta quinta-feira (26) que não apoia este acordo devido ao seu impacto no valor dos ativos do investimento da SK Hynix.

A união da Western Digital e da Kioxia levaria a um controlo de cerca de 1/3 do mercado global de memórias flash NAND, ficando ao mesmo nível da Samsung. Tal iria também ameaçar a posição da SK Hynix neste setor, uma vez que se trata da terceira maior fabricante do mundo de memórias flash NAND.

Estas negociações já estavam a acontecer deste 2021, mas foram suspensas por diversas vezes devido a várias questões, como as discrepâncias de avaliação entre as marcas.

Tanto a Western Digital como a Kioxia e a Bain Capital não responderam aos pedidos de comentários solicitados pela Reuters. Contudo, após a divulgação desta notícia, as ações da WD caíram 11,2%.