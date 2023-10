PULSE DUO 2.0 – Corpo tonificado sem ter de sair de casa

A atividade física ajuda a manter o corpo em forma, assim como a alimentação e até o descanso/relaxamento. No entanto, há também soluções tecnológicas para o efeito. Conhece o PULSE DUO 2.0?

PULSE DUO 2.0: Treino cronometrado de apenas 20 minutos...

Os músculos são os órgãos que queimam a maior quantidade de gordura e açúcar. Os músculos são compostos por fibras extremamente finas, que podem ser de contração lenta ou de contração rápida. A EMS (eletroestimulação muscular) foca-se nos músculos de contração rápida, pelo que pode facilmente originar um corpo tonificado e promover uma mudança positiva na aparência.

O Pulse Duo 2.0 oferece uma ergonomia e flexibilidade material de nível superior, para uma utilização mais eficaz e confortável.

Para atingir os seus objetivos musculares, obter aquele corpo perfeitamente tonificado ou, até, para relaxar os seus músculos depois de uma intensa sessão de treino, reserve 20 minutos do seu dia e aproveite. A EMS utiliza a estimulação elétrica para criar uma contração muscular involuntária.

Principais características do PULSE DUO 2.0

Treino cronometrado de apenas 20 minutos

5 frequências predefinidas

15 níveis de intensidade

15 sessões por carregamento

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir o PULSE DUO 2.0 com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).