Prepare-se para o regresso às aulas com a Chuwi, com descontos em tecnologia

Estamos em fase de preparação para o regresso às aulas e além dos livros, cadernos e lápis, a tecnologia também tem que fazer parte da lista de compras. Seja um tablet, um computador ou até um mini PC, a Chuwi tem a decorrer uma campanha de promoções para esta época.

Para este regresso às aulas a Chuwi está a promover um grande evento de descontos e começa desde logo com ofertas para quem compra na sua loja.

Em primeiro lugar, está a oferecer portes gratuitos para compras acima dos 130 dólares, sem quaisquer taxas extra inesperadas. Os envios, segundo a empresa, serão feitos também de forma célere, o que também é garantido com os vários armazéns espalhados pelo mundo, pelo que vai bem a tempo de fazer as suas encomendas a tempo do início das aulas. Depois todos os produtos têm um ano de garantia.

Algumas promoções em destaque da Chuwi para o regresso às aulas

Minibook X N100: é um computador portátil de 10,51" com 12 GB de RAM e SSD de 512 GB. Está atualmente com um desconto de 18%, por 349 €. De notar que o Minibook X N100 está em fase de pré-venda e que os envios começam a ser feitos a 8 de setembro.

é um computador portátil de 10,51" com 12 GB de RAM e SSD de 512 GB. Está atualmente com um desconto de 18%, por 349 €. De notar que o Minibook X N100 está em fase de pré-venda e que os envios começam a ser feitos a 8 de setembro. Chuwi CoreBook X 2023 : a Chuwi tem neste computador um campeão de vendas. É um modelo com 14" com processador Intel Core i5-1235U e com 8 GB de RAM e SSD de 512 GB. O preço está com desconto de 28% pelo que pode ser adquirido por 499 €.

: a Chuwi tem neste computador um campeão de vendas. É um modelo com 14" com processador Intel Core i5-1235U e com 8 GB de RAM e SSD de 512 GB. O preço está com desconto de 28% pelo que pode ser adquirido por 499 €. Hipad Max: O tablet com processador Qualcomm Snapdragon 680, tem ecrã de 10,36" com resolução 2K, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Está disponível por 169 €

Chuwi Ubook X Pro : Este modelo é um tablet convertível em PC, para uma maior produtividade, ideal para um ambiente de sala de aula e estudo. Está disponível em duas versões, com Intel Core i5 10210Y ou Intel Core-i7, com preço de 379 € e 339 €, respetivamente.

: Este modelo é um tablet convertível em PC, para uma maior produtividade, ideal para um ambiente de sala de aula e estudo. Está disponível em duas versões, com Intel Core i5 10210Y ou Intel Core-i7, com preço de 379 € e 339 €, respetivamente. Larkbox X : aqui entramos no segmento dos miniPC, uma solução essencialmente para ter em casa e servir de ferramenta de trabalho e lazer para toda a família. Tem um processador Intel Alder Lake-N N100, 12 GB de RAM e SSD de 512 GB. O preço está com 30% de desconto, estando disponível por 179 €.

: aqui entramos no segmento dos miniPC, uma solução essencialmente para ter em casa e servir de ferramenta de trabalho e lazer para toda a família. Tem um processador Intel Alder Lake-N N100, 12 GB de RAM e SSD de 512 GB. O preço está com 30% de desconto, estando disponível por 179 €. Chuwi CoreBox 4th: outro miniPC de grande qualidade e que já oferece maior desempenho é o CoreBox 4th que está disponível com a versão Intel Core i5 por 409 €, e com a versão i3 por 349 €.

Para saber mais detalhes e obter outros descontos visite a campanha da Chuwi.

Regresso às aulas - Chuwi