Produtos para escritório da marca VEVOR

Equipar o escritório com os melhores produtos nem sempre é tarefa simples dada a imensa oferta existente. Para quem procura soluções acessíveis e versáteis, trazemos algumas sugestões da marca VEVOR.

A marca VEVOR é especializada em equipamentos e ferramentas. Dedica-se a fornecer aos entusiastas e profissionais equipamentos e ferramentas resistentes aos preços mais baixos. A empresa já trabalhou com mais de 10 milhões de clientes em mais de 200 países e regiões, e garante uma entrega rápida, devoluções gratuitas durante 30 dias e tem serviço de apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O objetivo da VEVOR é garantir que o equipamento e as ferramentas resistentes que procura estão aos preços mais baixos.

Impressora térmica para etiquetas

A impressora térmica para etiquetas da VEVOR imprime a 300 DPI, sem tinta e sem toner. Funciona com ligação por fios ou por Bluetooth, sendo compatível com Android, iOS, Windows, Mac OS, Linux e Chromebook.

A velocidade de impressão é de 150mm/s e adapta-se a etiquetas com largura entre 40 e 108 mm.

A impressora térmica para etiquetas está disponível a partir de 86,99€ (IVA incluído).

Câmara de digitalização

Ao invés de uma impressora multifunções, que acabam por fazer cada vez menos sentido em muitas empresas, é possível digitalizar documentos com uma destas soluções.

Trata-se de uma câmara de digitalização, capaz de suportar o tamanho A4 no máximo. Além disso, reconhece 100 diferentes idiomas, sendo capaz de tornar os ficheiros em documentos editáveis. Além disso, ao serem captadas as imagens dos documentos, estas podem imediatamente receber marca de água, corte automático e ainda rotação com base na orientação do texto.

A câmara de digitalização está disponível para os tamanhos A4 e A3, a partir de 62,99€.

Elevador motorizado para projetor

Esta estrutura de suporte motorizado para projetor é como um elevador, criado com materiais resistentes ao desgaste e corrosão.

A marca garante também que a estrutura tem um movimento estável e o posicionamento preciso, além de que a estrutura é resistente o suficiente para suportar cargas máximas de até 30 kg. A dimensão é de 500 x 500 mm.

O suporte motorizado tem um preço de apenas 149,99€. E se precisa também de uma tela de projeção com tripé, tem disponíveis diversos tamanhos, de 60” até 110”, a começar nos 39,99€. O IVA está incluído e os portes são gratuitos.

