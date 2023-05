iOS 17: Grandes novidades SharePlay, AirPlay, Carteira, Saúde e muito mais

Estamos a poucos dias de conhecer as novidades que a Apple apresentará no seu sistema operativo iOS 17. Segundo o analista Gurman, a empresa de Cupertino vai trazer grandes novidades. Vem aí sobretudo funcionalidades inovadoras para tirar proveito da tecnologia SharePlay, AirPlay, de aplicações como a Carteira. A área da Saúde irá também receber grandes incrementos!

Falta apenas uma semana para o início da WWDC23 e da apresentação de todas as novidades que a Apple tem reservadas. Recorde-se que esta é normalmente uma keynote onde o foco principal é o sistema operativo. No entanto, cada vez mais frequentemente, pequenos espaços estão a ser guardados para a apresentação de produtos, como nesta ocasião poderemos ver um novo MacBook Air.

Naturalmente, o iOS 17 vai ser fundamental e Mark Gurman previu grandes novidades, incluindo alterações ao SharePlay, uma evolução do AirPlay, mais capacidades no ecrã de bloqueio, um modo paisagem e muito mais.

Gurman: iOS 17 apresentará uma vasta gama de novas funcionalidades

Mark Gurman, um conhecido analista, publicou a sua newsletter semanal na qual falou sobre as próximas funcionalidades do iOS 17. Ao longo da sua publicação destacou a importante mudança que está a chegar ao AirPlay. Recorde-se que este protocolo foi criado pela Apple e permite a partilha ou reprodução de conteúdos entre dispositivos Apple, ou com TVs, entre outros dispositivos.

Segundo as previsões, a Apple pretende abrir muito mais o AirPlay para permitir que os conteúdos sejam reproduzidos noutros dispositivos, mesmo que não os possua, como é o caso de uma TV de hotel.

A newsletter também falou sobre todas as funcionalidades que esperamos no iOS 17 e que têm andado a rondar as nossas cabeças nas últimas semanas. Por exemplo, uma alteração à interface de visualização em paisagem que mostraria a informação de uma forma diferente.

Também estão a chegar alterações ao SharePlay, a ferramenta que permite transmitir conteúdos do seu dispositivo para outra pessoa através do FaceTime, embora o conteúdo dessas alterações não tenha sido revelado.

Além disso, espera-se que seja introduzida uma aplicação de diário para controlar o estado de espírito e melhorar a saúde mental dos utilizadores. Estes registos serão introduzidos diretamente na aplicação Saúde e é provável que esta aplicação seja disponibilizada nativamente no iPad, o que constitui uma grande mudança.

Por último, espera-se que sejam abertas mais lojas de aplicações para cumprir os regulamentos europeus. Para além das alterações de acessibilidade já reveladas inesperadamente há uma semana, fala-se também de novas formas de personalizar o ecrã de bloqueio com widgets mais simples, incluindo a simplificação do widget Apple Music.