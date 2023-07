Sugestão Pplware: comece a preparar o regresso ao trabalho sem esquecer a diversão

São muitas as pessoas de férias ou a preparar as viagens de verão, mas depois disso, há uma certeza: é tempo de voltar ao trabalho e ao estudo. Temos sugestões de três produtos em promoção que poderão ser úteis nessa fase de regresso.

Gravadora laser ATOMSTACK A5 Pro

A ATOMSTACK A5 Pro tem compatibilidade de trabalho com inúmeros materiais, como a madeira, cartão, plástico, cerâmica e xisto, entre outras. A lista de materiais de corte é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambo, tecido, board KT e placa de plástico, fazendo corte em madeira até 10 mm.. Caso trabalhe com algum material diferenciado deverá consultar as especificações técnicas da máquina.

Tem uma potência de funcionamento de 40W e a potência do díodo a laser varia de 5 a 5,5W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm.

A área de trabalho da máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK A5 Pro é de 410 x 400 mm.

A gravadora laser ATOMSTACK A5 Pro está disponível por 154,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HKMR3, com portes gratuitos e envio feito a partir de armazém europeu. A entrega é rápida e não sujeita a custos adicionais.

ATOMSTACK A5 Pro

Action Camera SJCAM SJ11 Active

A SJCAM SJ11 Active é uma câmara de ação 4K de 20MP com dois ecrãs, um tátil de 2,33" e outro frontal para fazer o preview das imagens captadas de 1,3". Tem um conjunto estabilizador de 6 eixos, para imagens de qualidade em qualquer momento.

A câmara é à prova de água, podendo ser uma opção ainda a pensar nas férias.

A Action Camera SJCAM SJ11 Active está disponível em promoção por 119,97€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos e o envio não está sujeito a taxas na entrega.

SJCAM SJ11 Active

Computador portátil híbrido DERE T30 Pro

Finalmente, uma opção tanto para trabalho quanto para estudo, para quem anda sempre de um lado para o outro, mas precisa de produtividade. Trata-se de um tablet, convertível em PC, com teclado. Tem 16GB de RAM e um SSD de 512GB ou 1TB, equipado com o Intel 11th Celeron N5095.

O ecrã tem 13" e resolução de 2160x1440 píxeis, vem com Windows 11 e a bateria é de 3800mAh. Este modelo híbrido ainda é compatível com caneta, sendo uma vantagem para quem precisa de editar ou escrever notas.

O computador híbrido DERE T30 Pro está disponível em promoção limitada por 381,29€ (IVA incluído). O envio é gratuito e as taxas são suportadas pela origem, não estando sujeito a taxas adicionais na entrega.

DERE T30 Pro