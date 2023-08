Smartwatch ou smartband robustos? Conheça as opções da KOSPET em promoção

A KOSPET está a celebrar 5 anos no mercado com várias promoções de aniversário a decorrer. Esta marca desenvolve os seus smartwatches e smartbands, opções que poderão ser fundamentais para a transição para um estilo de vida mais saudável, além de serem excelentes extensões do smartphone. Conheça as propostas robustas e aproveite os descontos.

Smartwatch KOSPET Tank T2

O KOSPET Tank T2 está disponível nos modelos standard em preto e cinza, com bracelete em borracha, e numa edição especial, com bracelete em metal, nas mesmas cores. Este é um relógio resistente com certificação IP69K e resistente a água 5ATM. A estrutura ainda garante resistência a quedas e maior resistência a riscos.

Tem uma bateria de 410 mAh, ecrã de 1,43" AMOLED com resolução de 466 x 466 píxeis, tem 70 modos de desporto e ainda reconhece várias atividades de forma inteligente. Uma das suas particularidades prende-se com a inclusão de microfone e altifalante para fazer chamadas de voz. Depois tem todas as funcionalidades comuns, como monitorização de sono e batimentos cardíacos.

O smartwatch KOSPET Tank T2 está disponível em promoção por 89,95€ na versão normal, e por 102,95€ na edição especial com bracelete metálica. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

KOSPET Tank T2

Smartwatch KOSPET Tank M2

O modelo KOSPET Tank M2 partilha também da estrutura robusta, mas neste caso com um ecrã retangular de 1,85" e resolução de 320 x 385 píxeis. Também tem certificado IP69K e resistência a água 5ATM.

Além da monitorização das atividades desportivas, com reconhecimento inteligente de algumas modalidades, monitoriza os batimentos cardíacos, sono, sedentarismo e também permite efetuar chamadas via bluetooth.

O smartwatch KOSPET Tank M2 está disponível por apenas 80,95€. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

KOSPET Tank M2

Smartband Tank X1

A KOSPET TANK X1 foi submetida a 28 diferentes testes de confiabilidade. Além da certificação MIL-STD-810H, tem proteção IP69K (10ATM) e tem uma estrutura feita em metal, ABS e PC. O ecrã é de vidro temperado com proteção Corning Gorilla Glass. A bracelete é de silicone.

O ecrã é de tecnologia AMOLED, com diagonal de 1,47" e resolução de 194x368 píxeis. Suporta o modo de ecrã sempre ligado. Tem um SoC RTL8762DK, com sensor de pulsação cardíaca VP60, sensor G STK8321 e pedómetro STK8325. Liga-se ao smartphone utilizando a app KOSPET FIT, disponível para Android e iOS.

A smartband KOSPET Tank X1 está disponível na promoção de aniversário por 70,95€. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

KOSPET Tank X1

KOSPET Tank S1

O KOSPET Tank S1 vem também com certificação militar MIL-STD-810H, certificação IP69K (5ATM) e tem uma estrutura feita em metal, ABS e PC. O ecrã é de vidro temperado com proteção Corning Gorilla Glass. O ecrã AMOLED é de 1,3" e tem resolução de 360 x 360 píxeis. Tem um SoC RealTeck8763EWE-VP, com sensor de pulsação cardíaca, sensor G e pedómetro. Liga-se ao smartphone utilizando a app KOSPET FIT, disponível para Android e iOS.

Tem disponíveis 70 modos de desporto, com reconhecimento inteligente para 6 deles, e faz a monitorização da pulsação cardíaca, pressão sanguínea, oxigénio no sangue e oferece exercícios de respiração. Também faz a monitorização do sono, detetando os diferentes estágios, com a possibilidade de monitorizar sestas diurnas.

O smartwatch KOSPET Tank S1 está disponível na campanha de aniversário por 87,95€. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

KOSPET Tank S1

Promoção de aniversário quase a terminar

A promoção do 5º aniversário da KOSPET está ainda a decorrer mas termina em breve. Não perca estas e outras promoções imperdíveis.

5º aniversário da KOSPET