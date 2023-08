Saiba a razão pela qual nunca deve adiar o seu alarme de manhã

Segundo a investigadora, a neurociência explica que, quando o alarme toca, o nosso cérebro desperta e entra na chamada inércia do sono.

Contudo, o adiamento do alarme, que fará com que volte a tocar em 5 ou 10 minutos, por exemplo, faz com que voltemos a dormir e com que incentivemos o cérebro a começar um novo ciclo de sono - estes duram entre 75 e 90 minutos, normalmente.