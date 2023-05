As provas de aferição não são propriamente uma novidade no nosso sistema de ensino. No entanto, este ano letivo há uma polémica em volta destes instrumentos de avaliação uma vez que o governo decidiu que as provas de aferição do 2º, 5º e 8º ano seriam feitas em formato digital. Muitos estão contra esta mudança, especialmente no que respeita aos alunos mais novos. Desta forma, na nossa questão semanal queremos que nos diga se concorda com as provas de aferição do 2º ano em formato digital. Participe!

Concorda com as provas de aferição do 2º ano em formato digital?

Este ano letivo de 2022/2023 temos uma novidade no que respeita às provas de aferição, uma vez que o governo português decidiu que as provas do 2º, 5º e 8º ano fossem realizadas em formato digital pela primeira vez. Para além disso, o governo espera ainda que no ano de 2025 todas as provas e exames nacionais sejam em formato eletrónico.

Contudo, embora a tecnologia esteja mais do que presente nas nossas vidas e tarefas, muitos pais, professores e diretores dos sistemas de ensino não concordam com as provas de aferição digitais nos alunos mais pequenos, nomeadamente dos que frequentam o 2º ano. Tal como adianta o jornal DN, esta oposição deve-se ao facto destes alunos "ainda estarem a apurar a motricidade fina e em processo de aquisição das competências de leitura e escrita".

Também nas redes sociais o descontentamento se faz sentir através de várias publicações de pais e professores e também de profissionais, como o conhecido psicólogo Eduardo Sá.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se concorda com as provas de aferição do 2º ano em formato digital. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Concorda com as provas de aferição do 2º ano em formato digital? Não. (84%)

Sim. (16%) Total Votos: 57 Loading ... Loading ...

