É um apaixonado pelo mundo NES? Vai querer ter este teclado

A fabricante de acessórios para jogos 8BitDo está a entrar no segmento dos teclados com uma pérola para os fãs da Nintendo NES. O Retro Mechanical Keyboard é uma ode à antiga consola e vem com dois botões programáveis ​​no estilo NES.

O 8BitDo Retro Mechanical Keyboard é o novo teclado mecânico da empresa, inspirado na NES da Nintendo, em pré-venda por 99,99 dólares e as encomendas começaram a ser enviadas a 10 de agosto. Existem duas versões, uma de cor vermelho e branco inspirado no design do Famicom e outra com a qual termos mais familiaridade nas cores cinza e vermelho da NES.

O Retro Mechanical Keyboard vem com um par de "Super Buttons" que são versões vermelhas gigantes dos botões encontrados no comando original da NES. São programáveis ​​e vêm equipados com interruptores Gateron Green clicáveis. Os super botões ligam-se ao teclado com cabo de 3,5 mm e há portas adicionais para ligar até mais três pares de botões, disponíveis por US$ 19,99 o par.

O 8BitDo Retro Mechanical Keyboard omite o teclado numérico, mas usa teclas de tamanho padrão. Os seus interruptores Kailh Box White V2 podem ser trocados, caso queira substituí-los por algo menos barulhento e clicável. Há um botão de volume no canto superior esquerdo, ao lado de um seletor que altera o teclado entre os seus dois modos de ligação sem fios (Bluetooth e 2,4 GHz através de um dongle). O teclado também pode ser usado com fio via USB.

A bateria do teclado, segundo é indicado, oferece 200 horas de uso por quatro horas de carga, ou aproximadamente cinco semanas se tiver um uso de cinco dias por semana durante oito horas por dia.