Toyota quer recuperar terreno e planeia fabricar elétricos competitivos na China

Parece um caso claro de cedência, perante uma situação de "se não os podes vencer, junta-te a eles". Afinal, a Toyota decidiu que vai fabricar carros elétricos competitivos, na China, por forma a recuperar o atraso que provocou.

Perante as exigências do mercado, é trabalho das fabricantes limar e definir as melhores estratégias, bem encontrar a resposta que melhor vai encaixar nos seus consumidores. Embora não esteja em total negação, a Toyota sempre se mostrou muito cautelosa em relação aos carros elétricos.

Aliás, de tal forma que, apesar de apresentar soluções e inovações (aqui e ali), não está assumidamente investida como outras fabricantes que conhecemos e acompanhamos. Não estava... até perceber que os elétricos, (pelo menos) na China, serão um caso de "se não os podes vencer, junta-te a eles".

Toyota quer aproximar-se do mercado da China e o "biscoito" são os elétricos

Hoje, a fabricante japonesa anunciou que vai impulsionar o desenvolvimento local de tecnologia e software para produzir "veículos eletrificados que sejam competitivos", num país onde estes carros estão a conquistar o mercado.

Se antes era dominada por fabricantes estrangeiras, agora, a China está a conhecer um aumento muito significativo de modelos elétricos próprios. A par disso, os recentes cortes de preços protagonizados pelas marcas predominantes no país estão a exercer pressão sobre as restantes fabricantes.

Assim sendo, de modo a recuperar o atraso que foi permitindo, a Toyota traçou novos planos: aproximar-se do design local, e desenvolver habitáculos inteligentes, com designs interiores modernos e IA incorporada.

O grande objetivo passa por melhorar a experiência de condução, tentando corresponder ao que os consumidores chineses procuram.

O mercado chinês está a crescer a um ritmo sem precedentes. A Toyota também irá trabalhar como um grupo para reformar o modo como trabalhamos e pensamos para sobreviver na China. Ao promover o desenvolvimento local com a IEM by TOYOTA no seu centro, tentaremos desenvolver e fornecer produtos competitivos que possam satisfazer os clientes chineses a um ritmo acelerado.

Partilhou Tatsuro Ueda, CEO da Toyota na China, citado pelo Electrek.

A fabricante procura reduzir significativamente os custos de fabrico e, para isso, tem três iniciativas programadas: