Pura Vision Concept ou o deslumbre de Pininfarina num SUV elétrico de luxo

Gostos não se discutem, mas para quem acompanha o design nesta nova tendência dos elétricos, o Pura Vision Concept está fantástico. Saído na mesa de desenho do renomado fabricante de veículos elétricos de luxo Automobili Pininfarina, este protótipo elétrico, de elegante design, pretende inaugurar uma “nova era, pioneira do luxo elétrico”.

Pura Vision Concept é um e-LUV com toda a arte Pininfarina

Este concept é designado como sendo um Veículo Utilitário de Luxo Elétrico (e-LUV), recorrendo ao jogo de palavras com a evolução do termo SUV, o Pura Vision inspirará a próxima geração de veículos de luxo puramente elétricos da Automobili Pininfarina.

Na sua apresentação, o elétrico de luxo foi caracterizado como sendo uma fusão de conceitos. Isto é, os criadores procuraram juntar as linhas tradicionais de um SUV com a aparência de um desportivo. Segundo os seus criadores, o Pura Vision Concept foi inspirado no icónico Cisitalia 202 GT de 1947. O primeiro veículo a fazer parte da exposição permanente do (MoMA) Museu de Arte Moderna em Nova Iorque.

Este bólide com assinatura Pininfarina também recebeu inspirações dos iates de luxo. O seu aspeto não deixa dúvidas, é maestoso. Os 5 metros de comprimento por 2 de largura permitem um interior espaçoso com uma disposição de 2+2 lugares.

Muito mais importante que um simples concept que adianta um futuro veículo, o Pura Vision apresenta uma filosofia de design nítida e moderna inspirada na rica herança da Pininfarina e que define uma receita inconfundível para uma nova série de elegantes carros de luxo.

Disse Paolo Dellach, CEO da Automobili Pininfarina.

Apesar de o fabricante não revelar nenhum dado técnico (pelo menos para já) ou de performance, as previsões apontam no sentido de que possa vir a utilizar a mesma bateria de 120 kWh do hiperdesportivo Battista, assim como alguns dos seus motores elétricos.

A partir do exterior, destaca-se a sua estreita superfície envidraçada, as portas de abertura tripla (sem pilar central), os faróis ocultos e as formas estilizadas das luzes de condução diurna e as lanternas.

Conforme é referido no vídeo de apresentação, a carroçaria está pintada na cor Bianco Sestriere Gloss, em contraste com elementos de fibra de carbono exposta e o teto flutuante em preto brilhante. Como complemento, surgem curtas saliências e rodas de liga leve de 23 polegadas em preto fosco.

O deslumbrante protótipo da Automobili Pininfarina também apresenta um inovador teto panorâmico, com uma secção central fixa iluminada por um anel de luzes LED, e que conecta o para-brisa com a tampa traseira.

Também tem a sua importância o funcionamento das portas do tipo ‘Lounge’, que dão acesso a um habitáculo de 2+2 lugares, com um triplo movimento: as dianteiras se abrem de forma convencional, as traseiras de maneira invertida e a zona envidraçada torna-se vertical. Unido à ausência de pilares, o acesso torna-se amplo e simples.