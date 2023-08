Ainda não está garantida a compatibilidade da Switch 2 com os jogos do modelo original

Começam a ser cada vez mais frequentes as notícias relativas à próxima consola portátil da Nintendo. Estima-se que o equipamento chegue no final de 2024, no entanto ainda há muitas questões por serem esclarecidas. Por exemplo, um pormenor que está a deixar os jogadores ansiosos é o facto de ainda não estar garantida a compatibilidade da Nintendo Switch 2 com o modelo original.

Já não restam muitas dúvidas de que a Nintendo irá mesmo lançar a nova versão da sua consola Switch. E na remota possibilidade de tal acontecer, certamente que isso deixaria os jogadores bastante desanimados uma vez que os rumores já são mais do que muitos.

As informações recentes apontam para que o lançamento da Nintendo Switch aconteça no final do próximo ano de 2024, com uma capacidade de armazenamento de 512 GB e um ecrã de 8 polegadas. Mas muito mais ainda há para descobrir...

Nintendo Switch 2: compatibilidade de jogos ainda não está garantida...

Os jogadores que já têm uma Nintendo Switch certamente que estão à espera que a próxima Switch 2 tenha compatibilidade de jogos com o modelo original. No entanto essa é uma característica que ainda não está dada como certa. Apesar de o CEO da Nintendo, Shuntaro Furukawa, ter mencionado no mês de junho que a nova consola seria compatível com os títulos do modelos atual, as informações recentes indicam que esse mesmo suporte ainda não está garantido.

Num dos últimos podcasts da equipa do canal VGC, dois programadores de jogos da Nintendo não concordaram no momento de confirmar a compatibilidade do novo equipamento com versões anteriores. Portanto, apesar de já haver a indicação de que alguns kits de desenvolvimento começam a chegar às mãos dos estúdios, ainda não é claro se a marca japonesa tornará ou não a Switch 2 compatível com os jogos do modelo original.

No que respeita aos últimos rumores, os programadores apenas deixaram a indicação de que algumas das informações reveladas estão certas, mas não especificaram quais.