Nintendo Switch 2 chegará até ao final de 2024 com 512 GB e um ecrã de 8 polegadas

Parece que já é certo que a Nintendo irá ter uma nova edição da sua popular consola portátil. E depois de vários rumores que têm sido divulgados, as notícias recentes indicam que a Nintendo Switch 2 da marca japonesa vai chegar ao mercado até ao final do ano de 2024 e contará com uma capacidade de 512 GB e um ecrã de 8 polegadas.

Nintendo Switch 2 vai ser lançada até ao final de 2024

Foram divulgadas novas informações sobre a próxima consola portátil da Nintendo. Os detalhes revelados indicam que a Nintendo Switch 2 vai chegar até ao final do próximo ano de 2024 com uma capacidade de armazenamento de 512 GB e um ecrã de 8 polegadas, um tamanho superior ao estimado inicialmente.

Embora o atual modelo ainda seja um verdadeiro sucesso de vendas em todo o mundo, a verdade é que foi lançado em 2017 e, como tal, os jogos mais recentes já exigem uma máquinas mais potente. Como tal, a empresa japonesa de jogos já estará então a preparar a sua nova consola portátil, a qual se espera ser bastante mais poderosa e eficiente para lidar com os títulos mais desafiantes e atuais do mercado gaming.

Desta forma, as recentes notícias apontam então que setembro ou outubro serão os meses possíveis para o lançamento da Nintendo Switch 2 e a tão aguardada consola já virá com um novo jogo 3D Super Mario. No que respeita ao ecrã, este terá então 8 polegadas, ou seja, será maior do que a Switch original que tem 6,2 polegadas e que a versão OLED que tem 7 polegadas. Há também uma melhoria significativa no armazenamento interno pois os 512 GB que devem vir na Nintendo Switch 2 são bastante superiores aos 64 GB do modelo OLED e aos 32 GB do modelo original.

Caso estas informações se confirmem, então certamente que serão do agrado dos jogadores, uma vez que poderão instalar mais jogos nesta nova edição da popular consola portátil.