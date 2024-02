Gráfica Nvidia GeForce RTX 3050 de 6 GB é 20% mais lenta do que a de 8 GB

Já há algum tempo que se suspeitava que a Nvidia iria lançar uma nova versão da sua placa gráfica de entrada RTX 3050. E os rumores estavam certos, pois a empresa norte-americana já anunciou oficialmente a nova GeForce RTX 3050 de 6 GB. Mas... já se sabe que este modelo é cerca de 20% mais lento em comparação com o modelo de 8 GB.

RTX 3050 de 6 GB é mais lenta do que a de 8 GB

A Nvidia escolheu o passado fim-de-semana para anunciar oficialmente o lançamento da sua nova placa gráfica GeForce RTX 3050 com uma capacidade de memória de 6 GB. No entanto, as informações já apuradas indicam que, para além de uma menor capacidade de memória, este novo modelo também viu o seu desempenho reduzido. Em concreto, é referido que a RTX 3050 de 6 GB é até 20% mais lenta em comparação com o modelo de 8 GB.

Para além disso, a nova variante conta com um TDP de 70W contra os 130W do modelo de 8 GB.

Com esta realidade, podemos então dizer que o novo chip é agora a placa gráfica para desktop mais básica da empresa, nomeadamente da geração anterior. E com estas características, a Nvidia não pode lançar esta placa gráfica a um preço muito elevado e, assim, espera-se que a GeForce RTX 3050 de 6 GB chegue ao mercado por um valor a rondar os 185 euros.

Ao canal ComputerBase chegaram os primeiros resultados de testes de desempenho à nova RTX 3050, que pode ver detalhadamente na imagem seguinte.

Como podemos ver, e como seria de esperar, nos três testes, o modelo de 8 GB fica à frente da variante de 6 GB. É ainda referido que a RTX 3050 de 6 GB não foi desenhada para executar jogos com uma resolução superior a 1080p, nem com as configurações gráficas no máximo.

A placa gráfica tem então que ser vista como um equipamento básico que executa com muita qualidade as tarefas mais básicas. Caso o utilizador queira um modelo mais potente... terá que optar por outras opções mas, claro está, pagar mais também!