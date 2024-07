SK Hynix vai construir uma fábrica de chips de 6,8 mil milhões de dólares na Coreia do Sul

A gigante dos chips de memória SK Hynix anunciou hoje que planeia investir 9,4 biliões de won coreanos (6,8 mil milhões de dólares) na construção de uma nova fábrica de semicondutores num centro emergente de chips na Coreia do Sul.

Início da construção previsto para março de 2025

A fábrica será construída no Yongin Semiconductor Cluster da Coreia do Sul, a sul da capital do país, Seul, onde o governo está a tentar construir um enorme complexo de operações de circuitos integrados.

Esta será a primeira fábrica da SK Hynix no cluster, estando o início da construção previsto para março do próximo ano e a conclusão do projeto para maio de 2027.

A SK Hynix da Coreia do Sul é um dos três maiores fabricantes mundiais de chips de memória, que são utilizados em tudo, desde computadores portáteis a servidores. Mais recentemente, a empresa tem tido sucesso com a sua memória de alta largura de banda, que fornece à Nvidia.

Projeto custará 86,5 mil milhões de dólares

No início deste ano, a SK Hynix comprometeu-se a investir 120 biliões de won (86,5 mil milhões de dólares) na construção de 4 fábricas no aglomerado de Yongin. As restantes três serão instaladas numa data posterior.

O investimento agressivo sublinha o esforço da SK Hynix e do governo sul-coreano para manter a liderança do país na área da memória, que é importante para as aplicações de inteligência artificial (IA).

Seul comprometeu-se a investir milhares de milhões de dólares para apoiar as suas incursões no setor dos semicondutores - uma tecnologia que tem sido cada vez mais considerada estratégica para os governos. A Coreia do Sul é também a sede da Samsung, a maior fabricante de chips de memória do mundo.

A SK Hynix tem estado a aproveitar a onda da IA e a sua parceria com a Nvidia, tendo divulgado que os lucros do segundo trimestre atingiram o seu nível mais elevado em seis anos.

