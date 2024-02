Os smartphones mais potentes do início de 2024? A Antutu já revelou a lista

Todos os meses, de forma certa e garantida, a Antutu revela a sua lista dos smartphones mais poderosos. Estes acumulam resultados ao longo do mês e depois conquistam a sua posição. A lista do início de 2024 já foi lançada e mostram quais os smartphones que se destacam segundo a Antutu.

A oferta do universo Android é grande e abrange praticamente todos os segmentos e todas as categorias. Os fabricantes apostam nesta diversidade e conseguem assim cativar utilizadores de todos os espetros e de todos os quadrantes. A oferta existe e irá certamente satisfazer quem o procurar.

Antutu traz a lista dos melhores do início de 2024

A lista da Antutu referente ao início de 2024 já foi conhecida, em especial para os smartphones de topo no universo Android. No mês de janeiro temos no topo desta lista o já conhecido OPPO Find X7, com uma particularidade neste caso. Tem um SoC MediaTek, o Dimensity 9300, bem como 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento.

A lista continua depois, sempre pautada pela presença da Qualcomm, com o Snapdragon 8 Gen 3. Estes modelos são depois pautados por ter 24 ou 16 GB de RAM e sempre 1 TB de armazenamento. Aqui destacam-se os ROG Phone 8 Pro, da ASUS, e o OnePlus 12, que oferecem o maior em termos de RAM da lista.

Os melhores smartphones Android da gama média

Desta vez a Antutu resolveu apresentar também a sua lista referente à gama média. Aqui temos novamente o domínio claro dos SoC da MediaTek, desta vez com o Redmi K70E, equipado com o Dimensity 8300 Ultra, bem como 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

Em termos do resto da lista, há que contar com a presença de propostas que tanto destacam os SoC da MediaTek como da Qualcomm. Em termos de RAM são mais comedidos, com propostas entre os 12 e os 16 GB. No armazenamento a oferta é ainda mais diversificada.

Com estas 2 listas fica claro que a MediaTek ataca 2 áreas fundamentais do universo Android. Já consegue oferecer um SoC que ombreia com as propostas mais poderosas, ao mesmo tempo que parece conseguir controlar a gama média se qualquer receio da concorrência.