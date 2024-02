Optic ID: como funciona o novo sistema de autenticação da íris do Vision Pro?

Apesar de ainda só ter sido lançado nos EUA, o dispositivo do futuro vendido no presente, os Vision Pro, trouxeram várias tecnologias que não existiam no mercado Apple. Por exemplo, a autenticação usando a íris. Assim, a Apple tem agora como sistemas de segurança o Touch ID, o Face ID e o Optic ID. Mas então como funciona o novo sistema de autenticação biométrica?

Optic ID: o novo método de segurança da Apple

Num documento partilhado junto com o lançamento do dispositivo de computação espacial, A Apple explica como funciona este novo método de autenticação utilizado dos Vision Pro.

O Optic ID consegue reconhecer a singularidade das íris do utilizador, a parte colorida dos olhos, permitindo-lhe desbloquear rapidamente os Vision Pro, autorizar compras com o Apple Pay, iniciar sessão em muitas aplicações de terceiros, aceder a dados pessoais sensíveis e muito mais. As aplicações que suportam o Face ID e o Touch ID no iPhone e no iPad suportam automaticamente o Optic ID. Depois de configurar o novo sistema de segurança, este também se torna um requisito para utilizar o Persona.

Da mesma forma que o Touch ID revolucionou a autenticação através de uma impressão digital e o Face ID revolucionou a autenticação através do reconhecimento facial, o Optic ID revoluciona a autenticação através do reconhecimento da íris. O Optic ID oferece uma autenticação intuitiva e segura que utiliza a singularidade da sua íris, possibilitada pelo sistema de rastreamento ocular de alto desempenho do Apple Vision Pro com LEDs e câmaras de infravermelhos.

Afirma a Apple.

Por predefinição, o Optic ID analisa ambos os olhos. Dado que o tamanho das íris dos utilizadores e pupilas muda em várias condições de iluminação, a Apple afirma que este novo sistema adapta-se atualizando o modelo registado após cada autenticação bem sucedida. A Apple garante que todos os dados biométricos são encriptados e nunca são guardados no iCloud ou em qualquer outro local.

Existe uma opção de acessibilidade para utilizar o Optic ID apenas com um olho que pode ser ativada na aplicação Definições em Acessibilidade → Entrada ocular. O Optic ID também pode ser totalmente desativado e, nesse caso, a autenticação é feita apenas com um código de acesso.

Para os utilizadores que necessitem de correção da visão, a Optic ID funciona com os encaixes óticos ZEISS do Vision Pro e com lentes de contacto gelatinosas sujeitas a receita médica.

A Apple afirma que o Optic ID utiliza "hardware e software avançados" para o reconhecimento da íris.

Quando se configura o Optic ID, o olho é iluminado por uma luz de infravermelhos próximos, modulada espácio-temporalmente, para que as câmaras oculares Apple Vision Pro possam captar imagens da íris. Estes dados da imagem da íris são enviados e processados no Secure Enclave e numa parte do motor neuronal do chip Apple M2 que está protegida no Secure Enclave, onde são transformados numa representação matemática para registo. Quando o utilizador se autentica com o Optic ID, a tentativa de autenticação utiliza o mesmo processo para comparar a sua íris com os dados biométricos registados para determinar se existe uma correspondência.

Explica a Apple.

Dados recolhidos da íris guardados no Secure Enclave

A Apple afirma que o sistema Optic ID está em conformidade com as normas de segurança internacionais e "não causa danos aos olhos ou à pele devido à baixa emissão dos emissores".

Além disso, refere a empresa de Cupertino, a probabilidade de uma pessoa aleatória conseguir desbloquear o Vision Pro utilizando o Optic ID é inferior a um num milhão, semelhante ao Face ID. A empresa explica que o Optic ID corresponde à "estrutura detalhada da íris no domínio do infravermelho próximo", que "revela padrões altamente exclusivos, independentes da pigmentação da íris".

O Optic ID permite um máximo de cinco tentativas de correspondência sem sucesso antes de ser necessário um código de acesso.

Como camada adicional de proteção, pode definir o Vision Pro para apagar todas as informações, suportes de dados e definições pessoais após 10 tentativas consecutivas de introdução de código de acesso sem êxito.

Também é necessário introduzir o código de acesso quando:

O dispositivo tiver acabado de ser ligado ou reiniciado.

O dispositivo não tiver sido desbloqueado há mais de 48 horas.

O código de acesso não tiver sido utilizado para desbloquear o dispositivo nos últimos seis dias e meio e o Optic ID não tiver desbloqueado o dispositivo nas últimas 4 horas.

Nestes casos, poderá ainda ser possível utilizar o Optic ID se o iPhone estiver por perto, conforme explicado pela Apple no documento de suporte sobre a configuração e utilização desta nova tecnologia.