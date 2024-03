Apple abandona o seu carro, mas não foi o único projeto que a empresa abandonou

A Apple abandonou os planos de entrar na indústria automóvel com o seu misterioso carro elétrico autónomo, mudando o foco para o mundo extremamente popular da IA generativa. Mas este não foi o primeiro projeto incompleto da empresa de Cupertino. Descubra mais alguns.

O carro elétrico autónomo levou a Apple a contratar executivos proeminentes de empresas como a Tesla e a Ford. O seu fim levou à perda de emprego de alguns funcionários, enquanto outros mudaram de divisão dentro da empresa.

"Projeto Titan" estava a ser trabalhado pela Apple desde 2014

O carro planeado pela empresa poderia ter-se revelado uma forte concorrência para a Tesla e outros, dado o historial da Apple de perturbar vários mercados. A empresa fê-lo com o iPod, o iPhone, o Apple Watch e, mais recentemente, com os AirPods.

Mas nem todos os projetos foram um sucesso estrondoso para a empresa. Antes do Projeto Titan, houve vários esforços da Apple que não chegaram a ver a luz do dia:

AirPower

O "tapete" de carregamento wireless, que a Apple anunciou pela primeira vez em 2017, deveria usar o padrão Qi para carregar até três dispositivos ao mesmo tempo. No entanto, a empresa cancelou o projeto em 2019, citando o fracasso em atingir os seus "altos padrões".

A Apple substituiu o AirPower pelo seu carregador MagSafe Duo em 2020. Mas, ao contrário do tapete AirPower, o MagSafe Duo só suporta o carregamento simultâneo de até dois dispositivos: o iPhone e o Apple Watch ou iPod.

Televisão da Apple

Uma televisão é outro exemplo de um projeto há muito anunciado que não se concretizou. Analistas e investidores anteciparam a chegada de uma televisão de ultra-alta definição da empresa em 2011. Tal como o Projeto Titan, a Apple nunca revelou publicamente a sua existência antes de ter sido supostamente abandonado há alguns anos.

Vademecum - protótipo de tablet da Apple

A gigante criou um protótipo de um tablet mais de uma década e meia antes de lançar o primeiro iPad. Em 1994, algumas das primeiras imagens do projeto surgiram online, sugerindo que estava a ser explorada a adição de uma caneta e de uma câmara integrada.

No entanto, como Dan Russell, antigo executivo da Apple, referiu numa publicação em 2018, a empresa cancelou o projeto porque, na altura, "não havia mercado para um computador tablet".

MessageSlate

Mais ou menos na mesma altura do Vademecum, a Apple também estava a trabalhar num projeto baseado no Newton OS chamado MessageSlate. Em 1993, foi apresentado um pedido de registo de marca para o dispositivo. No entanto, a Apple abandonou-o e entregou o MessagePad, uma versão mais pequena do protótipo do MessageSlate, no final do ano.

W.A.L.T.

Muito antes do iPhone, a Apple testou um "Mac telefónico" com o nome de código W.A.L.T. Aparentemente, tinha um painel tátil com suporte para stylus e incluía funcionalidades como fax e identificação de chamadas. Algumas unidades iniciais do W.A.L.T. chegaram a aparecer no eBay para leilão. No entanto, a Apple nunca falou publicamente sobre o dispositivo.

PenLite

Em 1992, a empresa estava a desenvolver outro tablet. O PenLite parecia ser baseado no System 7.1 - a primeira versão do sistema operativo Macintosh da Apple concebido para computadores baseados em PowerPC. Os relatórios sugeriam que teria uma caneta e um processador Motorola de 25MHz.

Ao contrário do Vademecum, o PenLite estava alegadamente a ser desenvolvido sem câmara. A empresa de Cupertino acabou por abandonar também esse projeto. Tal como o último dispositivo, a empresa determinou que o mercado simplesmente não estava preparado.

