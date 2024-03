Apple ID poderá ser batizado de Apple Accounts para contornar uma limitação

O Apple ID é a única ferramenta que a Apple disponibiliza para autenticar o utilizador nas suas plataformas e serviços. É eficaz, até ser necessário "fundir" duas ou mais contas. E há imensos cenários em que o utilizador precisa de mais que uma conta. Como tal, e segundo algumas informações, a empresa de Cupertino estará a pensar numa alteração profunda na ferramenta e dando-lhe o nome de Apple Accounts.

Quando apareceu o Apple ID?

O Apple ID é a forma como os utilizadores iniciam sessão nos serviços Apple. É uma parte tão familiar da utilização do ecossistema da Apple que nem pensamos na importância que este sistema representa. Tudo está bem organizado até ao momento de precisarmos juntar dois (ou mais) Apple ID. E... pois, não é possível!

Recuando no tempo, nem existe bem a memória de quando o mundo digital exigiu que fizéssemos "login", para usarmos um serviço, uma aplicação, para termos um espaço "só nosso", online. O Apple ID da Apple é ainda mais difícil de colocar na linha do tempo.

Há um exemplo de login no malogrado eWorld nos anos 90 ou o exclusivo para revendedores AppleLink dos anos 80. Contudo, a primeira vez que os utilizadores tiveram que fazer login em algo foi com o iTools em 2000. Mesmo assim, esse serviço era gratuito, portanto não havia registo de cartões de crédito associado, e consequentemente menos necessidade de segurança.

Depois surgiu a iTunes Music Store em 2003, e passou a ser necessário o login com mais frequência. E formalmente, nessa altura chamou-se Apple ID. Resumindo, o Apple ID de nome tem mais de 20 anos, de utilização como ferramenta... não se sabe bem, mas deverá ter mais de 30 anos!

Apple Accounts substituirá o Apple ID

Segundo informações, a Apple está a considerar mudar o nome da identificação de início de sessão para Apple Accounts (Conta Apple). Esta alteração,q ue será muito profunda, pois estamos a falar de uma ferramenta e plataforma pilar na segurança da Apple, poderá ocorrer até final de 2024. Isto, contando que a nova estrutura chegue a tempo para ser lançada com o próximo iOS 18 e a próxima versão do macOS.

Claro que, da parte da Apple, ainda não há qualquer detalhe que isso esteja para acontecer.

Se não se tratar apenas de um rebranding cosmético, talvez a Apple esteja a alterar ou a melhorar o Apple ID de alguma forma que justifique a sua distinção do modelo anterior. No entanto, para além de finalmente permitir a fusão de IDs, ou de alguma forma ligar o ID a uma implementação mais alargada do Apple Card, é difícil adivinhar que outras funcionalidades poderá trazer.