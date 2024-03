Avião comercial atingiu acidentalmente velocidades supersónicas… o que se passou?

No final do mês passado, de fevereiro de 2024, ventos anormais levaram os aviões de passageiros que voavam dos Estados Unidos em direção ao Reino Unido e à Europa a ir muito, muito mais depressa do que o previsto. Um avião comercial atingiu acidentalmente velocidades supersónicas superiores à velocidade do som. O que terá acontecido?

A velocidade do som no ar é de aproximadamente 343 metros por segundo a 20 °C

Ventos fortíssimos na corrente de jato do Atlântico deram aos voos um enorme vento de cauda, muito mais poderoso do que o habitual, o que fez com que as suas velocidades atingissem valores nunca esperados.

De facto, um voo da Virgin Atlantic de Washington para Londres terá atingido uma velocidade máxima de mais de 1.290 km/h, o que é superior à velocidade do som (aproximadamente 1.235,88 km/h). É o tipo de velocidade que não se via nos jatos de passageiros desde que a frota Concorde foi retirada em 2003.

Parece um pouco assustador, mas foi uma boa notícia para os passageiros - não só chegaram sãos e salvos, como chegaram 45 minutos antes do previsto.

Na verdade, apesar da aeronave ter ultrapassado a velocidade do som, os especialistas dizem que, tecnicamente, o avião não quebrou a barreira do som. Esta métrica é, na verdade, relativa, e o ar à volta do avião também estava a viajar muito rapidamente - o que significa que o próprio avião estava, de facto, a mover-se à sua velocidade de cruzeiro normal.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, alguns desses ventos atingiram a velocidade louca de 426 km/h, pelo que o impulso dado aos aviões foi significativo.

Um porta-voz da Virgin Atlantic afirmou

Na Virgin Atlantic, avaliamos todos os fatores meteorológicos, incluindo as correntes de jato. A utilização dos fortes ventos de cauda associados à corrente de jato aumenta a eficiência do combustível dos aviões, reduz as emissões e pode beneficiar os nossos clientes com chegadas antecipadas ao seu destino. Ao planear a rota e o nível de voo do avião, a segurança e o conforto dos nossos clientes e da tripulação são sempre a nossa principal prioridade e nunca são comprometidos.

É claro que o vento é muitas vezes um fator que influencia os tempos de viagem e o consumo de combustível dos aviões, razão pela qual uma viagem de ida e volta sobre o Atlântico não tem geralmente tempos de voo idênticos, apesar de distâncias de viagem muito semelhantes.

Alterações climáticas podem mudar a forma como voamos

A corrente de jato é geralmente incluída nos planos de voo para reduzir o consumo de combustível e energia - mas isto mostra que o tempo pode, por vezes, ser imprevisível.

Talvez sem surpresa, há muitos cientistas a analisar o aumento generalizado da velocidade média dos ventos na corrente de jato atlântica neste momento, e uma teoria muito proeminente é a de que tem tudo a ver com as alterações climáticas.

Os ventos estão fortemente relacionados com a interação entre o ar frio e o ar quente, pelo que, à medida que a temperatura atmosférica do planeta aumenta, parece que estes ventos fortes poderão tornar-se muito mais normais.

De facto, podem tornar-se muito mais intensos, tanto quanto sabemos - o que não é um bom presságio para viagens sem turbulência, mas pode ser brilhante para os tempos de voo.