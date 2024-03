Itália vai construir uma central eólica-solar flutuante no mar

Indo além de terra firme, Itália terá uma grande central eólica e solar flutuante, de 540 megawatts (MW), no Mar Jónico.

A empresa holandesa-norueguesa de energia solar offshore SolarDuck, o fundo de investimento italiano Green Arrow Capital e o promotor italiano New Developments estão a desenvolver um projeto, que ficará situado no Golfo de Taranto, no largo da costa calabresa de Corigliano-Rossano.

A SolarDuck é uma entidade derivada da Damen Shipyards, um importante construtor naval dos Países Baixos. Aproveitando o legado e o conhecimento, a SolarDuck está a conceber plataformas solares elevadas, feitas de alumínio de qualidade offshore, que ficam a três metros da água, de modo a resistir a ondulações agitadas e a reduzir os depósitos de sal nos painéis solares.

As plataformas triangulares flutuantes são modulares, pelo que podem ser conectadas para formar grandes centrais. Além disso, as plataformas têm passadiços antiderrapantes e vedações para acesso e manutenção.

De acordo com informações, a central híbrida (eólica e solar) flutuante disporá de 420 MW de energia eólica offshore e 120 MW de energia solar. Além disso, terá 28 turbinas eólicas flutuantes.

Como pioneiros das energias renováveis em Itália, esforçamo-nos continuamente para liderar o caminho, exemplificado com os nossos projetos offshore inovadores. Estas infraestruturas de ponta não só geram energia verde, contribuindo para a transição energética sustentável e a independência, como também demonstram a sua complementaridade com as instalações onshore, preservando preciosos recursos terrestres.

Disse Daniele Camponeschi, fundador e CIO do Green Arrow Capital Group.

Por sua vez, Giovanni Guzzo, CEO do grupo, partilhou que "o projeto está atualmente sob licenciamento", com o prazo de entrega previsto para 2028. Conforme assegurou, este "materializar-se-á e terá impacto na economia regional da Itália".

Além da central eólica-solar flutuante, a SolarDuck está a realizar um projeto-piloto de 5 MW, em conjunto com a multinacional de energia RWE, no Mar do Norte, a 12 km da costa holandesa de Haia. Em dezembro, a empresa conseguiu um financiamento de 15 milhões de euros e vai construir a primeira central eólica flutuante offshore do Japão.