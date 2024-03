Dica: 3 widgets interativos que vai querer ter no ecrã do seu iPhone

Com os widgets, o ecrã do iPhone tornou-se um espaço dinâmico onde é possível aceder a um resumo de informações importantes: atualizações meteorológicas, listas de tarefas e muito mais. Por isso, trazemos hoje os 3 principais widgets interativos para o iOS 17.

O que são widgets interativos no iOS 17?

Em termos simples, os widgets interativos são uma nova funcionalidade que a Apple adicionou aos seus widgets. Antes do iOS 17, clicar num widget redirecionava os utilizadores para a aplicação a que estava associado.

Com a chegada dos widgets interativos, pode agora aceder e trabalhar com informações diretamente no próprio widget, quer seja para verificar um item da sua lista de tarefas ou para reproduzir um podcast, tudo acessível a partir do ecrã inicial do iPhone, do ecrã de bloqueio ou do modo StandBy.

Vamos à lista!

1. Dark Noise: Ambient Sounds

A conhecida aplicação Dark Noise não é mais do que uma aplicação de que nos ajuda a concentrar, dormir e relaxar. A app tem muitos sons diferentes, como white noise, chuva, o som do mar, dos pássaros, da natureza, entre outros.

Pode até combinar diferentes sons se quiser, e criar a sua própria música para o ajudar nos momentos em que mais precisa. O Dark Noise, foi atualizado para suportar a função interativa, o que significa que pode iniciar e parar um som diretamente do seu widget sem abrir a aplicação.

A aplicação é gratuita, mas como muitas outras vezes, também oferece compras in app.

Dark Noise: Ambient Sounds

2. Shoppylist: Grocery List

A Shoppylist é a melhor aplicação para criar rapidamente listas de compras e partilhá-las com a família e os amigos. Foi concebida para iPhone, iPad e Apple Watch. Ao utilizar a aplicação, esta não só permite criar rapidamente listas de compras, como também apresenta sugestões inteligentes.

Agora, com o iOS 17, pode utilizar widgets interativos para verificar produtos diretamente a partir dos ecrãs inicial e de bloqueio. Poderá aceder rapidamente a produtos utilizados com frequência e adicionar quantidade, descrição e preço, que podem ser ordenados por categorias, que podem ser criadas por si.

Também é possível gerir várias listas, utilizar a aplicação a partir do ecrã de bloqueio, criar modelos, imprimir as listas ou controlar os produtos deixados em casa, para saber quando é necessário voltar a comprá-los.

Shoppylist: Grocery List

3. Device Monitor

Com a aplicação Device Monitor pode ver todos os dados importantes do seu iPhone, como os dados de utilização da bateria, o estado dos componentes da câmara, analisar a percentagem de memória RAM que gasta e em que aplicação são gastos esses recursos.

Também oferece a possibilidade de limpar a memória RAM com uma opção muito simples. Dispõe agora de widgets interativos, que também lhe podem mostrar o armazenamento disponível ou utilizado.

Muitas das suas funcionalidades são gratuitas, mas para utilizar outras, é necessário pagar uma taxa.

Device Monitor

Leia também: