Tesla Model S chegou aos 700.000 km e dono poupou mais de 110 mil euros

Nigel Raynard, proprietário australiano de um Tesla, alcançou um marco impressionante ao conduzir o seu Modelo S 2018 por mais de 700.000 quilómetros, conseguindo uma poupança anual aproximada de 20.000 dólares em combustível e manutenção. No entanto, o carro já não traz tudo de origem!

A viagem dos 700.000 km

Em julho de 2021, este Tesla Model S ultrapassou os 400.000 km, destacando-se pela durabilidade dos seus travões originais, superando muitos veículos com motor de combustão interna. O proprietário Nigel substituiu recentemente a bateria, sendo esta a segunda do seu veículo e está a utilizar o seu segundo conjunto de pastilhas de travão, que espera que durem até 900.000 km.

Numa atualização recente, Nigel partilhou uma fotografia do conta-quilómetros do seu Tesla a indicar 700.000 km.

Este Tesla Model S é utilizado para os transfers na empresa de aluguer automóvel de Nigel, Byron Bay Luxury Tesla, com uma média de 10.000 km por mês nos últimos 30 meses.

Nigel substituiu a bateria original do Model S aos 666.666 km. A Tesla ofereceu-lhe a possibilidade de escolher entre uma bateria maior ou uma bateria de substituição ao abrigo da garantia. Nigel optou pelo pacote de 75 kWh coberto pela garantia e, desde então, acrescentou mais 40.000 km ao conta-quilómetros.

Desde a sua compra em 2018, as poupanças de combustível e manutenção representaram 120.000 dólares para a sua pequena empresa ao longo de seis anos.

O futuro das baterias da Tesla e o mercado dos veículos elétricos

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou em 2019 que a carroçaria e o grupo de motorização do Tesla Model 3 poderiam durar até 1,6 milhões de km e que as baterias poderiam ir até 800.000 km.

O fornecedor de baterias da Tesla, a CATL, está agora a oferecer garantias de 800.000 km para as suas baterias. Além disso, a Gotion High-Tech anunciou que o seu novo conjunto de baterias, que entrará em produção este ano, poderá durar até 2 milhões de quilómetros.

Embora a maioria dos Teslas ainda não tenha atingido distâncias tão longas, a ausência de relatos de degradação precoce das baterias e os avanços na tecnologia das baterias sugerem que o tempo de vida médio dos veículos elétricos poderá ser muito superior ao dos veículos de combustão interna.

O caso Nigel Raynard e os avanços na tecnologia das baterias estão a mudar as perceções sobre a durabilidade e o valor dos veículos elétricos. Isto poderá ter implicações significativas na modelização das emissões do ciclo de vida e no valor residual dos veículos elétricos no mercado de automóveis usados.