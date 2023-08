E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos conta dos vários lançamentos da Xiaomi, do que será o Samsung XR, dos desafios da vacina contra o cancro em Portugal, e muito mais.

Na prática, a ideia é extravagante, tresloucada, mas o cientista diz que em teoria funciona. Segundo o investigador, a Terra precisa de um escudo solar para travar o aquecimento global.

O Xiaomi MIX Fold 3 já foi apresentado. A fabricante chinesa mostrou hoje a versão mais recente e melhorada do seu dobrável, com uma afinação no design e na proposta tecnológica.

A Xiaomi apresentou o seu novo smartphone dobrável, mas as novidades foram muito além disso. Um dos mais curiosos lançamentos foi o CyberDog 2, um cão robô, com habilidades impressionantes.

O mercado das máquinas de gravação e corte a laser tem crescido nos últimos anos, dando suporte aos muitos criativos e pequenos empresários que procuram transformar as suas ideias e dos seus clientes em peças reais. A AlgoLaser Alpha é uma potente máquina de 22W que oferece, entre muitas opções, a capacidade de gravação a cores através da oxidação de aço inoxidável.

Um dos "problemas" no que toca à produção de eletricidade é o seu armazenamento. Existem várias soluções, mas a sua eficiência continua aquém do ideal. Na procura de novas formas para guardar energia, investigadores desenvolveram janelas inteligentes que além de a produzir também a conseguem armazenar.

Desde que os Apple Vision Pro foram apresentados que se fala que a Samsung terá a sua proposta a ser preparada. Entre muitos rumores e ideias, estes óculos de realidade mista começam a tomar forma. Os Samsung XR surgiram finalmente numa imagem que todos podem ver.

Apesar dos avisos, a COVID-19 e o seu impacto apanharam o mundo desprevenido. Portanto, a ciência já está a preparar munições, especificamente uma vacina, para a próxima pandemia.

A Huawei e a Chery revelaram há uns dias algumas imagens oficiais do sedã elétrico que estão a criar. Segundo o anúncio feito por Yu Chengdong, diretor-executivo da Huawei, o carro Luxeed S7 vai chegar ainda este ano. Agora foram revelados mais pormenores.

Ao longo dos últimos anos Portugal tem vindo a ganhar enormes competências na área da Saúde. No que diz respeito ao cancro, o nosso país poderá a vir a produzir a nova vacina.

A Automobili Pininfarina acabou de dar a conhecer ao mundo aquele que se tornou, até hoje, o carro elétrico mais caro do planeta. Um chamado "hipercarro" capaz de ultrapassar os 300 quilómetros por hora, com uma aceleração dos 0 a 100 em apenas dois segundos e carregando de 20 a 80% em apenas 25 minutos.

A verdade é que dá vontade de ter. Esta mala, que traz um ecrã, ou um ecrã que traz uma mala, poderá ser usado no exterior, levado para as férias de verão, para o campo, e em qualquer lugar teremos um "touch screen" além de uma TV de alta qualidade. Vamos conhecer o StanbyME Go da LG.

Após anos em que tentaram ignorar o fenómeno dos carros elétricos, marcas como a Ferrari, Rolls-Royce e Lamborghini parecem agora tomar medidas diferentes. Preparam as suas primeiras propostas, aceitando a inevitabilidade do que está para vir. A Lamborghini mostrou agora o Lanzador, a sua primeira proposta no campo dos carros elétricos.