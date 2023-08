Desde que os Apple Vision Pro foram apresentados que se fala que a Samsung terá a sua proposta a ser preparada. Entre muitos rumores e ideias, estes óculos de realidade mista começam a tomar forma. Os Samsung XR surgiram finalmente numa imagem que todos podem ver.

Os campos da realidade aumentada e da realidade virtual não são uma novidade para a Samsung. A marca coreana já no passado teve propostas neste campo, que mostraram a inovação que produz e que consegue entregar aos seus utilizadores.

Com a chegada dos Apple Vision Pro, ficou claro que a Samsung iria voltar a apostar nesta área, com a sua proposta. Esta nunca foi confirmada, mas agora surge a primeira imagem e especificações deste produto que está a ser desvendado como Samsung XR.

Como pode ser visto abaixo, este protótipo deverá estar ainda longe do que será o produto final. Tem 4 sensores para rastrear objetos, colocados nos extremos da face frontal. Além disso, deverá contar com uma câmara RGB para identificar as cores e um sensor de profundidade.

O que é possível também perceber é que o Samsung XR não terá comandos ou controlos de movimentos dedicados, esperando-se que sejam usadas entradas manuais ou o rastreamento ocular. No campo das especificações, destaca-se de imediato a presença de um SoC Exynos 2200. De relembrar que este SoC, no passado, apresentou alguns problemas de aquecimento.

Relativamente ao sistema operativo, poderemos estar perante algo baseado em Android.

Uma das informações mais relevantes será mesmo o preço. Se os Apple Vision Pro estão marcados para custarem 3500 dólares, os Samsung XR devem custar muito menos, considerando as informações existentes neste momento. Os Samsung XR deverão custar entre os 1000 e os 2000 dólares. Resta esperar e ver quando a gigante Coreana irá revelar estes seus óculos de realidade mista, para combater com a pouca concorrência que existe.