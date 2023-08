Na prática, a ideia é extravagante, tresloucada, mas o cientista diz que em teoria funciona. Segundo o investigador, a Terra precisa de um escudo solar para travar o aquecimento global.

Aquecimento global: um dia a Terra poderá ter um guarda-sol

Com o objetivo de reduzir os efeitos do aquecimento global na Terra, o astrónomo István Szapudi, do Instituto de Astronomia da Universidade do Havai, sugeriu utilizar uma espécie de guarda-sol espacial para reduzir a quantidade de luz solar no planeta.

A ideia principal de Istvan Sapudi é que não será necessário entregar uma carga incrivelmente pesada da Terra para segurar o guarda-sol no espaço. A âncora pode ser encontrada no espaço, pois a NASA já experimentou a possibilidade de impacto em asteroides para alterar a sua trajetória.

A solução criativa de Szapudi consiste em duas inovações: um contrapeso amarrado em vez de apenas um escudo maciço, o que resulta numa redução da massa total em mais de 100 vezes, e a utilização de um asteroide capturado como contrapeso para evitar o lançamento da maior parte da massa a partir da Terra.

Este número está ainda muito para além das atuais capacidades de lançamento, que é de apenas 1% do peso do próprio escudo que seria de cerca de 35.000 toneladas. Com materiais mais novos e mais leves, a massa do escudo pode ser reduzida ainda mais. Os restantes 99% da massa total seriam asteroides ou poeira lunar utilizados como contrapeso. Uma estrutura deste tipo seria mais rápida e barata de construir e utilizar do que outras conceções de escudos.

A título de curiosidade, os maiores foguetões atuais só conseguem levantar cerca de 50 toneladas até à órbita baixa da Terra, pelo que esta abordagem à gestão da radiação solar seria um desafio. A abordagem de Szapudi coloca a ideia no domínio das possibilidades, mesmo com a tecnologia atual, enquanto os conceitos anteriores eram completamente inatingíveis. Além disso, é crucial desenvolver um cabo de grafeno leve, mas forte que ligue o escudo ao contrapeso.

Toda esta "solução" foi inspirada pelo desejo de reduzir a radiação solar em 1,7%. Segundo as informações partilhadas, este é um valor estimado como necessário para prevenir um aquecimento global com efeitos desastrosos para a Terra.