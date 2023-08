Rugged phone FOSSiBOT F102 chega ainda este mês por cerca de 155 €

O FOSSiBOT F102 é um smartphone da categoria dos robustos com atributos únicos no segmento, nomeadamente a sua potente lanterna capaz de iluminar perfeitamente uma sala às escuras. Também tem câmara de visão noturna, câmara principal de 108 MP e uma super bateria de 16.500 mAh. Este modelo chega a 21 de agosto por um preço promocional de cerca de 155 €.

Tudo sobre o FOSSiBOT F102

O FOSSiBOT F102 apresenta-se com um ecrã FullHD+ de 6,58". Tem uma taxa de atualização de 120Hz o que proporciona uma excelente fluidez. A definição e a própria fluidez são conjugadas com cores brilhantes e viva. Além disso, a luminosidade tem um bom ajuste nos mais variados cenários.

Vem equipado com um processador Mediatek Helio G99 de 6 nm, tem 12 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno, como possibilidade de expansão 2 TB com recurso a cartão microSD. O Android tem versão 13, trazendo uma interface de utilizador muito simples, sem grandes alterações face ao Android. No teste de benchmark Antutu (v10.0.1) obteve 422142 pontos.

A grande surpresa deste smartphone é a sua lanterna ultrabrilhante de 3W com 300 luzes LED. A lanterna pode atingir até o brilho total de 495 lumens, meio brilho de 246 lumens e 1/4 de brilho de 120 lumens. Além do brilho de 3 níveis, o utilizador também pode enviar luz de sinal SOS, bem como exposição de localização de emergência.

A potente lanterna poderá ser uma solução para utilizadores que com frequência necessitam de uma boa fonte de luz. Numa sala de aproximadamente 6 metros quadrados, totalmente às escuras, a lanterna foi capaz de iluminar todo o ambiente de forma ampla, o que com algumas lanternas às vezes é difícil de conseguir, já para não falar nos LEDs que muitos smartphones trazem, mesmo aqueles que querem ganhar estatuto de lanterna. No entanto, segundo a FOSSiBOT, foi criada a pensar num ambiente de acampamento.

A câmara traseira principal Samsung S5KHM2SP03 é de 108 MP, tem uma câmara de visão noturna Sony IMX350 de 20 MP e uma câmara macro HI-556 de 5 MP. A câmara dedicada às selfies é de 32 MP. O ecrã tem um tamanho de 6,58" com tecnologia IPS.

Toda a estrutura do F102 foi projetada e reforçada para ser resistente, passou nos testes IP68, IP69K e MIL-STD-810H para uma utilização resistente, durável e confiável.

A bateria tem capacidade de 16500 mAh e garante uma autonomia comprovada de 5 dias com utilização moderada, carregando a 33W. Neste caso, para quem procura autonomia, vai mesmo ter que suportar o tamanho e peso do equipamento. Estamos perante uma máquina ideal para levar para uma caminhada de vários dias, ou para viagens de bicicleta, para quem quer acampar e minimizar o material que leva, ou para qualquer pessoa que trabalhe afastado de fontes de energia por muito tempo.

Preço e disponibilidade

O novo rugged phone FOSSiBOT F102 será lançado oficialmente já no próximo dia 21 de agosto, com um preço especial de lançamento de aproximadamente 155 € (+IVA), utilizando os cupões de desconto da loja, disponíveis até 27 de agosto.

Se a sua compra for a 8.ª, 88.ª, 188.ª, 288.ª ou 888.ª, receberá o seu FOSSiBOT F102 gratuitamente.

Até ao lançamento do FOSSiBOT F102, poderá ainda participar no passatempo e ganhar e dos 50 smartwatches em concurso.

Rugged phone FOSSiBOT F102