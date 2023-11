AI Pin é uma espécie de smartphone vestível, sem ecrã, mas com muita tecnologia

Após largos meses de espera, os utilizadores já podem adornar a sua lapela com o AI Pin, a alternativa ao smartphone que a Humane, criada por dois antigos funcionários da Apple, apresentou ontem.

A startup fundada por Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, dois ex-funcionários da Apple, mostrou ontem as principais características do seu primeiro dispositivo. A vontade e promessa são claras: um futuro menos dependente dos ecrãs, mas com a tecnologia que lhe dá nome, a Inteligência Artificial (IA), muito presente.

Conforme vimos aqui, a Humane já havia partilhado o seu novo dispositivo vestível ao mundo, durante uma TED Talk. Foi, aliás, pela voz de Imran Chaudhri que a startup apresentou, publicamente, o seu AI Pin.

Como o próprio nome indica, trata-se de um alfinete inteligente que pode ser usado em todos os tipos de roupa. O dispositivo é dividido em duas partes - o AI Pin e uma bateria - unidas por meio de um sistema magnético.

O AI Pin é alimentado por um processador Qualcomm Snapdragon de 8 núcleos - não sendo claro qual - e o utilizador controla-o com uma combinação de controlo de voz, uma câmara, gestos e um pequeno projetor, que vem incorporado.

A câmara incorporada tira fotografias de 13 megapixéis e, após uma atualização de software, também captará vídeo. Mais, o dispositivo chega com 4 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento eMMC, GPS, sensor de luz ambiente, giroscópio, entre outras características.

A principal função do AI Pin é ligar-se a modelos de IA, e não a aplicações. De acordo com um comunicado de imprensa citado pelo The Verge, a Humane menciona tanto a Microsoft quanto a OpenAI, e a empresa diz que o acesso ao ChatGPT é um dos destaques do dispositivo.

Embora a voz seja o principal comando, através do AI Mic e da coluna Personic Speaker, o AI Pin possui uma superfície de toque que suporta múltiplos gestos. Estes podem ser executados com um ou dois dedos, através da tecnologia Laser Ink Display.

O sistema operativo, denominado Cosmos, foi concebido para encaminhar o utilizador, automaticamente, para as ferramentas certas, em vez de lhe pedir para descarregar e gerir aplicações.

Em termos de conectividade, suporta Bluetooth 5.1, permitindo a conexão com auscultadores ou colunas sem fio, e WiFi 5.

Como um canal extremamente rápido que permite experiências alimentadas por IA, a era de pesquisar, fazer downloads, e gerir ou iniciar aplicações acabou. O nosso dispositivo entende rapidamente o que o utilizador precisa e liga-o instantaneamente à experiência ou serviço de IA certo, tudo à velocidade do pensamento.

Escreveu a Humane.

O AI Pin custa 699 dólares, e está disponível em três cores: Eclipse, Equinox e Lunar. Além disso, implica uma taxa mensal de 24 dólares para uma subscrição Humane, que garante um número de telefone e cobertura de dados através da rede da T-Mobile. Eventualmente, surgirão alternativas mais caras.

Segundo a Wired, a empresa partilhou que o dispositivo começará a ser enviado no início de 2024 e que as pré-encomendas começam a 16 de novembro.