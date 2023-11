Sony já vendeu quase 50 milhões de consolas PS5

A Sony teve um trimestre de sucesso no que diz respeito às vendas da PlayStation 5. A empresa vendeu 4,9 milhões de unidades PS5 no seu segundo trimestre financeiro, que terminou a 30 de setembro, elevando o número total de consolas vendidas para 46,6 milhões.

A empresa vendeu 4,9 milhões de PS5 no último trimestre

Não atingiu os números das férias do ano passado, mas ainda assim movimentou mais 1,6 milhões de unidades do que no mesmo período de 2022.

De notar que a Sony não conseguiu acompanhar a procura da consola durante algum tempo devido aos problemas da cadeia de abastecimento que assolaram a indústria tecnológica, mas conseguiu finalmente aumentar a produção no ano passado, depois de a escassez ter diminuído.

Em julho de 2023, anunciou que já tinha vendido mais de 40 milhões de consolas PS5 desde que o modelo foi lançado em novembro de 2020.

No entanto, para conseguir atingir o seu objetivo de vendas de 25 milhões de unidades PS5 para este ano fiscal, a Sony terá de vender mais 16,8 milhões de unidades. É um número enorme, considerando que apenas vendeu 19,1 milhões de consolas PS5 durante todo o ano fiscal de 2022.

Mas, de acordo com a Reuters, o presidente da Sony, Hiroki Totoki, está confiante de que o objetivo é algo que a empresa "pode atingir com muita facilidade". A empresa está provavelmente à espera de um aumento das vendas quando os modelos mais pequenos da PS5 forem lançados este mês, mesmo a tempo das compras de fim de ano.

Para além das vendas de hardware, a Sony também informou que vendeu 67,6 milhões de jogos no segundo trimestre, embora apenas 4,7 milhões sejam títulos originais. No entanto, é muito provável que as vendas de jogos originais sejam muito mais elevadas no próximo trimestre, uma vez que Spider-Man 2 da Marvel vendeu 5 milhões de unidades nos primeiros 11 dias.

