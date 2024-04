NHS de Inglaterra vai dar “pâncreas artificial” a pessoas com diabetes tipo 1

Em Inglaterra, crianças e adultos que vivem com diabetes tipo 1 vão começar a receber um "pâncreas artificial" a partir de hoje. A iniciativa pioneira a nível mundial está a ser implementada pelo Serviço Nacional de Saúde (em inglês, NHS).

De nome Hybrid Closed Loop System (em português, sistema híbrido de circuito fechado), o sistema é comummente chamado "pâncreas artificial" e combina um dispositivo que monitoriza o açúcar no sangue, uma bomba de insulina e um software no telemóvel.

Este "pâncreas artificial" monitoriza continuamente a glucose no sangue de uma pessoa e ajusta, automaticamente, a quantidade de insulina que lhe é administrada por via de uma injeção. Assim, elimina a necessidade de colher sangue com um teste de picada no dedo ou de injetar insulina manualmente.

"Pâncreas artificial" será disponibilizado em massa

De acordo com o NHS de Inglaterra, o lançamento em massa do "pâncreas artificial" baseia-se no sucesso de um projeto-piloto desta tecnologia, por via do qual 835 adultos e crianças receberam dispositivos para melhorar a gestão da sua doença.

A entidade revelou que esta ação pode evitar ataques de hipoglicemia e hiperglicemia potencialmente fatais, que podem levar a convulsões, coma ou mesmo à morte de pessoas com diabetes tipo 1. Atualmente, em Inglaterra, vivem mais de 269 mil pessoas com a doença.

Trata-se de mais um exemplo de liderança do NHS no domínio dos cuidados de saúde, com a implantação destes dispositivos inovadores em toda a Inglaterra ao longo dos próximos cinco anos. Esta tecnologia transformadora tem o poder de redefinir a vida das pessoas com diabetes tipo 1, prometendo uma melhor qualidade de vida, bem como resultados clínicos.

Partilhou a diretora clínica nacional para a diabetes, Clare Hambling, incentivando aqueles que estão preocupados com os sintomas a procurar apoio, segundo a Sky News.

Na perspetiva de Colette Marshall, diretora-executiva da Diabetes UK, "é incrivelmente excitante ver o Hybrid Closed Loop System a ser implementado no NHS em Inglaterra para pessoas com diabetes tipo 1". Apesar de a diabetes ser "uma doença difícil e implacável", estes sistemas fazem "uma diferença significativa e transformadora".

A diretora-executiva disse que este "é realmente um momento marcante" e assegurou que a Diabetes UK irá trabalhar com o NHS e outras entidades "para garantir uma implementação justa que chegue às pessoas o mais rápido possível".

Hoje em dia, identificar e tratar a doença custa ao NHS de Inglaterra cerca de 10 mil milhões de libras por ano, ou seja, 10% do seu orçamento total. Com o lançamento em massa do "pâncreas artificial", os serviços locais do NHS vão começar a identificar as pessoas elegíveis que vivem com diabetes tipo 1, processo para o qual foram financiados, pelo NHS, em 2,5 milhões de libras.