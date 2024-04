Nova técnica permite que os smartphones detetem a insuficiência cardíaca

Haverá poucos dispositivos atualmente tão evoluídos tecnologicamente como o seu smartphone. De tal forma que os sensores de movimento incorporados no equipamento serão capazes de captar vibrações cardíacas mais facilmente do que o estetoscópio do seu médico.

Sensores do smartphone poderão detetar insuficiência cardíaca

O seu smartphone é dos equipamentos mais avançados do mundo. São sensores que dão conta de tudo um pouco à sua volta e mesmo... dentro de si. Sim, pode vir a ser mais preciso do que o seu médico a "ouvir" o seu coração!

Uma nova técnica de diagnóstico que utiliza um smartphone poderá permitir às pessoas detetar os sinais distintivos da insuficiência cardíaca mais rapidamente do que os métodos tradicionais permitem.

Desenvolvida por organizações na Finlândia e nos Estados Unidos, a técnica utiliza os sensores de movimento integrados nos smartphones atuais para detetar vibrações no peito. Estas vibrações muitas vezes surgem como resultado de problemas cardíacos subjacentes que levam à insuficiência cardíaca.

Um médico no bolso

A insuficiência cardíaca é uma condição, não uma doença em si. Causada ou exacerbada por qualquer número de diagnósticos agudos, como doença arterial coronária, distúrbios das válvulas cardíacas, pressão arterial elevada e outros, a insuficiência cardíaca marca a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente.

Mesmo que o coração esteja parcialmente operacional, pode não ser capaz de atingir o nível de eficiência requerido pelo resto do corpo, o que pode levar a danos nos rins, no fígado, coágulos sanguíneos ou até à morte com o tempo.

As doenças que causam insuficiência cardíaca frequentemente originam vibrações cardíacas invulgares, que podem ser usadas para fins de diagnóstico. Estas vibrações desviam-se dos movimentos típicos do coração quando este não consegue contrair ou relaxar regularmente, uma válvula não abre ou fecha corretamente, ou uma câmara do coração está aumentada.

Embora os profissionais de saúde possam utilizar instrumentos de sismocardiografia para registar estas vibrações, esses instrumentos não são facilmente acessíveis; depois de obterem uma referência de um médico de cuidados primários, os pacientes preocupados com a saúde do coração muitas vezes têm de esperar semanas por uma consulta com um cardiologista.

Em breve, as pessoas poderão usar os seus telemóveis para detetar sinais de alerta cardíaco.

Investigadores da Universidade de Turku passaram os últimos 10 anos a trabalhar na utilização dos sensores de movimento dos smartphones — normalmente usados para dados de fitness, assistência de navegação e jogos — para sismocardiografia móvel. Agora, num artigo para o Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure, eles escrevem que um telemóvel pode detetar com sucesso as vibrações cardíacas.

Como funciona esta técnica?

Para utilizar a técnica apresentada, um paciente simplesmente deita-se de costas e depois coloca o seu smartphone com o ecrã virado para cima no peito. À medida que as vibrações do coração se transmitem através da parede torácica do paciente, o acelerómetro e giroscópio do telemóvel detetam cada movimento, permitindo que as vibrações sejam visualizadas num gráfico. O processo demora apenas um minuto.

Mais de 1000 pacientes testaram a tecnologia em experiências nos Hospitais Universitários de Turku e Helsínquia, na Finlândia, e no Hospital Universitário de Stanford. Destes, 217 pacientes já tinham sido diagnosticados com insuficiência cardíaca. Os investigadores descobriram que o seu método de deteção de vibrações de smartphone identificou padrões de vibração relacionados com a insuficiência cardíaca com uma precisão de 89% — uma taxa de sucesso de cerca de 9 em cada 10 pacientes.

A Universidade de Turku trabalhou com a CardioSignal, uma startup finlandesa, para aperfeiçoar a tecnologia. Atualmente, a CardioSignal oferece deteção de fibrilhação auricular através da aplicação para smartphones CardioSignal. Dependendo de futuros ensaios, a aplicação poderia eventualmente incorporar a deteção geral de insuficiência cardíaca da Universidade de Turku.