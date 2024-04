Android 15: Google prepara um “Espaço Privado” dentro do seu sistema operativo

Ainda que não o tenha mostrado diretamente, a Google quer dar ao Android 15 uma camada de segurança e privacidade adicional. Esta quer garantir que os dados do utilizador estão seguros e a forma como isso irá acontecer foi vista agora. Chama-se "Espaço privado" e abre um lote de potencialidades para o utilizador.

Para garantir a sua segurança e dos seus dados, os utilizadores do Android usam uma autenticação mais forte nos seus smartphones. Estas surgem na forma de um PIN, de um padrão ou algo mais completo como a impressão digital ou a face. Estas são formas reconhecidas para impedir o acesso aos equipamentos, mas há mais que pode ser feito.

A Google parece apostada em provar isso mesmo com o Android 15, onde estreará uma novidade importante. Criou uma funcionalidade e uma área a que chamou "Espaço privado" e onde o utilizador pode ter os seus ficheiros ou apps que quer manter de olhares alheios de qualquer um que possa ter acesso ao smartphone.

As funcionalidades do "Espaço privado" foram agora reveladas e mostram que esta área será inacessível para todos, com exceção do utilizador. Assim, este poderá garantir uma proteção adicional para alguns elementos que quer manter longe do acesso de qualquer um, sejam ficheiros ou apps, associados à sua conta.

Esta será também autenticada, podendo o utilizador escolher a forma como o quer fazer, mesmo que não seja o padrão do Android 15. Esta é uma área cifrada e protegida, que traz mais do que existe atualmente com a app Files, da Google, por exemplo, que só armazena ficheiros na sua pasta protegida.

Para configurar o "Espaço privado", tudo começa nas configurações e depois em Segurança e privacidade, escolhendo esta opção. Após a autenticação deve ser escolhida a conta do utilizador para instalar apps. A seguir deve ser escolhido como se irá proteger os dados que se querem manter em privado.

Esta novidade deverá surgir com mais detalhes nas próximas versões do Android 15, com a Google a fazer evoluir esta funcionalidade. Claro que se espera que esteja presente na versão final desta atualização e assim estar acessível a todos.