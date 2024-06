Preparado para a IA da Google? Já pode usar a app Gemini no Android em Portugal

A Google está a trabalhar na sua IA a um ritmo elevado. A Gemini tem capacidades únicas e que podem ser aproveitadas em muitos contextos, até mesmo nos smartphones. Esta IA chega agora a Portugal e a mais países, podendo já ser usada nos smartphones Android. É hora de experimentar esta IA e tudo o que ela oferece no seu smartphone.

Já pode usar a Gemini em Portugal

A aplicação móvel Gemini chega a mais países na Europa, onde Portugal está incluído, permitindo aos utilizadores aumentar a sua criatividade e produtividade com a nossa aplicação móvel alimentada por IA. Esta chegada vem abrir caminho para muitos mais utilizadores poderem usar a IA da Google.

Hoje, a Google lançou oficialmente a aplicação móvel Gemini em mais países e territórios para os utilizadores poderem obter ajuda desta IA em qualquer lugar. Com a aplicação no smartphone, será possível escrever, falar ou adicionar uma imagem para todos os tipos de ajuda.

Para aceder à IA da Google no Android, deve descarregar a aplicação ou fazer login através do Google Assistente e poderá usar o Gemini deslizando o dedo para o canto, pressionando o botão ligar/desligar em alguns telefones ou através das palavras “Ok Google”.

Google abriu a app Android para todos

Isto irá permitir uma nova experiência de sobreposição que oferece acesso fácil ao Gemini, bem como ajuda contextual diretamente no ecrã. Muitas das funcionalidades de voz de que temos no Google Assistente estarão disponíveis na aplicação Gemini – incluindo configuração de temporizadores, realização de chamadas e configuração de lembretes – e a Google irá trabalhar para oferecer mais suporte no futuro.

No iOS, a Google irá disponibilizar o acesso ao Gemini diretamente a partir da aplicação Google nas próximas semanas. Bastará tocar no botão Gemini e conversar para potenciar a criatividade, obter ajuda para escrever publicações nas redes sociais e até mesmo planear uma viagem.

A Google continua empenhada em disponibilizar o Gemini ao maior número de utilizadores possível. Ao expandir o suporte linguístico e chegar a novos países, garantem que mais pessoas podem potenciar as suas ideias com o Gemini. Qualquer um pode experimentar as funcionalidades mais recentes na página dedicada a esta IA.