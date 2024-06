Baidu ajudará a Tesla a levar o seu sistema Full Self-Driving para a China

O sistema Full Self-Driving da Tesla não é, ainda, completamente confiável. Contudo, a fabricante está limá-lo e a tratar de expandir a sua disponibilidade. Para oferecê-lo na China, a empresa americana estará a trabalhar em parceria com a gigante Baidu.

A gigante chinesa da Internet, Baidu, anunciou que irá fornecer à Tesla software de mapeamento avançado, por forma a melhorar as capacidades de condução autónoma da fabricante de veículos elétricos na China. Espera-se que esta colaboração acelere o lançamento do sistema Full Self-Driving da Tesla no continente.

A Baidu irá ajudar a Tesla, por via da sua tecnologia de mapeamento 3D. Segundo o South China Morning Post, citado pelo Tech Times, o Baidu Maps Versão 20 (V20), uma aplicação de mapeamento web móvel e de desktop de última geração, estará disponível nos veículos elétricos da Tesla, "muito em breve".

Numa publicação na plataforma Weibo, a Baidu afirmou que esta versão do Baidu Maps, lançada em abril, inclui navegação ao nível da faixa de rodagem e visão 3D, proporcionando uma interface de utilizador "mais intuitiva" e "mais adequada" aos condutores da Tesla.

Parceria com a Baidu é porta de entrada para o Full Self-Driving da Tesla

Num mercado onde os dados de cartografia são altamente regulamentados e onde o Google Maps não está oficialmente disponível, a parceria com a Baidu poderá ser a única porta que a Tesla tem aberta para introduzir o seu sistema Full Self-Driving na China.

Estes acordos com empresas nacionais são importantes para as estrangeiras que procuram alargar a sua atividade para a China. Isto, porque, para poderem funcionar no país, os sistemas de condução inteligente, especificamente, necessitam de uma qualificação cartográfica, sendo necessário que estabeleçam parcerias com entidades licenciadas para obtê-la.

No final de abril, a Baidu e a Tesla fecharam um acordo para licenças de mapeamento e recolha de dados nas estradas chinesas.

A Baidu é uma das poucas entidades na China com uma qualificação de levantamento cartográfico de alto nível necessária para sistemas avançados de assistência ao condutor. Esta colaboração permite à Tesla tirar partido das extensas capacidades de mapeamento da Baidu para cumprir os requisitos regulamentares e melhorar a sua tecnologia de condução autónoma.