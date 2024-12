Ford, Toyota e General Motors doam um milhão de dólares a Donald Trump. Para quê?

A Ford, a General Motors e a Toyota North America estão a doar um milhão de dólares cada uma para a tomada de posse do Presidente eleito Donald Trump. A Ford e a General Motors estão, também, a contribuir com uma frota de veículos.

"TODA A GENTE QUER SER MINHA AMIGA!!!", escreveu Donald Trump, numa publicação na Truth Social, recentemente. De facto, ao que parece, há muitos diretores-executivos interessados em ficar do seu lado antes da tomada de posse.

Aliás, conforme descrito pela imprensa americana, as empresas dedicadas aos combustíveis fósseis poderão ver grandes benefícios na reformulação da política económica dos Estados Unidos por parte de Donald Trump.

Portanto, uma vez que não há limites para o montante que uma empresa pode doar a um comité inaugural, os donativos que estão, agora, a ser feitos são ideais para assegurar favores.

Assim sendo, a Toyota North America, a Ford e a General Motors estão a doar um milhão de dólares cada uma para a tomada de posse do novo Presidente Donald Trump. As duas últimas estão, também, a contribuir com uma frota de veículos para o evento que acontecerá a 20 de janeiro.

Segundo a Reuters, na perspetiva de Jim Farley, diretor-executivo da Ford, Donald Trump está aberto a dar uma mão às fabricantes de automóveis antigas, que lutam para aumentar e vender os seus veículos elétricos.

Dado o perfil de emprego da Ford e a sua importância na economia e na indústria dos Estados Unidos, podemos imaginar que a administração estará muito interessada no ponto de vista da Ford.

Por sua vez, Marry Barra, diretora-executiva da General Motors, disse que acreditava que a fabricante e Donald Trump estavam com os objetivos "alinhados".

Queremos uma economia forte. Queremos uma base de produção forte neste país. Concordamos que os empregos no setor automóvel são importantes. Penso que há muitas coisas em que podemos trabalhar.

Empresas e diretores-executivos querem estar próximos de Donald Trump

Além das fabricantes de automóveis, há outras empresas a prometer financiamentos, incluindo a Amazon, a Meta e a Uber, com um milhão de dólares cada uma; e a Robinhood Markets, que está a prometer dois milhões de dólares.

Os diretores-executivos da OpenAI e da Uber, Sam Altaman e Dara Khosrowshahi, respetivamente, vão doar, também, um milhão de dólares.

Em troca de donativos generosos, de pelo menos um milhão de dólares, Donald Trump está a oferecer vantagens, incluindo bilhetes para as atividades da tomada de posse, e jantares consigo e a sua equipa. Segundo o The New York Times, estes eventos assegurarão algum tempo frente a frente.

De acordo com a Reuters, em 2017, Donald Trump angariou um montante recorde de 106,7 milhões de dólares para a sua tomada de posse, em comparação com os 61,8 milhões do Presidente Joe Biden para as celebrações de 2021.