CEO do Zoom quer um avatar com IA para fazer o seu trabalho enquanto está na praia

O Zoom, empresa que liderou as videochamadas na pandemia, tem uma nova visão para o futuro do trabalho. O seu CEO, Eric Yuan, disse que um dia os avatares de IA farão o seu trabalho em seu nome. De acordo com Yuan, o avatar falará nas reuniões do Zoom por si, responderá a e-mails e atenderá chamadas, supostamente libertando-o para o resto da sua vida.

Zoom está a inclinar-se para a IA com mais força do que nunca

Hoje, para esta sessão, idealmente, não preciso de participar. Posso enviar uma versão digital de mim próprio para participar, para poder ir à praia. Ou não preciso de verificar os meus e-mails; a versão digital de mim próprio pode ler a maior parte dos e-mails. Talvez um ou dois e-mails me digam: "Eric, é difícil para a versão digital responder. Consegues fazer isso?" Mais uma vez, hoje em dia, todos nós passamos muito tempo a fazer chamadas, a participar em reuniões, a enviar e-mails, a apagar alguns e-mails de spam e a responder a algumas mensagens de texto, continuamos muito ocupados. Como é que aproveitamos a IA, como é que aproveitamos o Zoom Workplace, para automatizar totalmente esse tipo de trabalho? É algo que é muito importante para nós.

Os comentários de Yuan sobre o futuro do trabalho com IA sugerem que o Zoom irá um dia desenvolver um avatar de IA que se parece connosco, fala como nós e pode tomar decisões que afetam o nosso trabalho. Essencialmente, ele descreveu que tudo o que se faz no Zoom ou noutro software de trabalho poderá ser automatizado.

Para ser claro, não há provas de que o Zoom possa fazer algo sobre isto, mas Yuan quer que a sua empresa seja a única a fazê-lo. Atualmente, a extensão da tecnologia do Zoom neste domínio é constituída por resumos de reuniões gerados por IA, que podem pôr o utilizador a par das situações. Apesar de ser útil, é incrivelmente pouco em comparação com as funcionalidades ultrajantes que Yuan descreve.

"Detesto ler e-mails todas as manhãs e, idealmente, a minha versão de IA para mim próprio lê a maior parte dos e-mails", disse Yuan. "Ainda não chegámos a esse ponto".

Yuan observou que esta é uma visão distante do futuro, mas os seus comentários vêm em um momento de profundo ceticismo em relação à tecnologia de IA e o que ela pode realmente fazer. Ele confirmou que o Zoom, como muitas empresas de tecnologia, está a inclinar-se para a IA com mais força do que nunca. Ao mesmo tempo, as alucinações que assolam os sistemas de IA ainda parecem ser um problema insolúvel por enquanto. Yuan pode estar a pôr a carroça à frente dos bois, e observa que espera que alguém descubra as alucinações antes disso.

"Acho que o problema das alucinações da IA vai ser resolvido", disse Yuan, que oferece muita crença e poucas ideias de como. Quando Patel perguntou quem resolveria o problema, Yuan disse: "É alguém mais abaixo na stack".

Então, nesta visão, quando se está a automatizar parte do trabalho, como é que se garante que não se automatiza completamente o trabalho? Yuan diz que há certos elementos do trabalho que não podem ser automatizados - a interação humana.

Se eu passar pelo teu escritório, digamos que te dou um abraço, tu apertas-me a mão, certo? Penso que a IA não pode substituir isso. Continuamos a precisar de interação pessoal. Isso é muito importante. Digamos que estamos sentados num Starbucks local e temos uma conversa muito íntima - a IA também não pode fazer isso.

Embora não devamos tomar os comentários de Yuan pelo seu valor nominal, estes indicam a direção que as empresas de software, como o Zoom, estão a seguir. Muitas empresas estão a trabalhar ativamente para automatizar partes do seu trabalho. Não é claro se chegarão a esse ponto, mas é ingénuo pensar que o Zoom não automatizaria alguns trabalhos se pudesse.

