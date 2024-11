A indústria tecnológica em torno da IA é 90% marketing, diz criador do Linux

A Inteligência Artificial (IA) está a apresentar aos utilizadores um mundo de possibilidades. Para o criador do Linux, no entanto, a tecnologia é, atualmente, 90% marketing.

Recentemente, o engenheiro de software finlandês, Linus Torvalds, participou num evento e deixou algumas considerações sobre a tecnologia de IA e os algoritmos "inteligentes".

O programador, que ganhou o Millennium Technology Prize da Finlândia pela criação do kernel Linux, foi entrevistado durante a Open Source Summit, em Viena. No evento, falou sobre o mundo do código aberto e as últimas tendências tecnológicas.

A IA tem ainda muito para crescer...

Segundo o criador do Linux, os serviços modernos de IA generativa são um desenvolvimento interessante na tecnologia de aprendizagem automática e acabarão por mudar o mundo. Na sua perspetiva, também, o estado atual da tecnologia de IA é 90% marketing e 10% realidade factual.

Aliás, o engenheiro manifestou a sua insatisfação com o "hype cycle" que está a alimentar demasiadas iniciativas relacionadas com a IA e a contribuir para as avaliações de mercado excessivamente elevadas da Nvidia.

Apesar de estar a tentar ficar afastado da IA, não se envolvendo em projetos que a incluam, Torvalds disse que, em cinco anos, os algoritmos generativos e a tecnologia de aprendizagem automática tornar-se-ão muito mais úteis e interessantes.

Nessa altura, o mundo inteiro será capaz de compreender como a IA pode ser utilizada e que tipos de cargas de trabalho diárias pode "acelerar".

Durante a entrevista, em Viena, o criador do Linux disse que o desenvolvimento na comunidade de código aberto é, agora, maioritariamente conduzido por grandes empresas, em vez de por programadores individuais.

O engenheiro reforçou a sua ideia sobre a segurança informática, especialmente quando se trata de componentes de hardware defeituosos.