Fim do Copilot da Microsoft? Rumores apontam para a chegada do Windows Intelligence

A aposta da Microsoft na IA está presente desde o primeiro dia. Foram um dos investidores na OpenAI e por isso tiveram acesso antecipado a todas as novidades. Agora surgem rumores que o Copilot pode acabar, dando lugar ao Windows Intelligence.

Desde que revelou o Bing Chat que a Microsoft mostrou a importância da IA para o seu futuro. Esta evoluiu para o Copilot e está presente na maioria dos seus produtos e serviços, sendo uma referência para este campo e para o que é possível oferecer aos utilizadores.

Esta posição é de tal forma importante que a gigante do software tem trazido melhorias e novidades para a sua IA. Claro que ganhou espaço e é também um dos novos pilares do Windows 11 e dos novos PCs que a marca criou em parceria com outros fabricantes já bem conhecidos.

Com esta presença tão forte, não se esperava uma das possíveis novidades que estão a caminho. Um novo rumor mostra que a Microsoft poderá em breve fazer desaparecer o Copilot, dando a esta IA um novo nome. A nova proposta poderá ganhar o nome Windows Intelligence.

As referências ao Windows Intelligence surgem no appprivacy.adml, onde este nome pode ser visto diversas vezes, sempre no conceito partilhado no X sugerem que a empresa poderia agrupar os recursos alimentados por IA do Windows 11 sob um guarda-chuva chamado Windows Intelligence.

É impossível deixar de reparar a similaridades deste novo nome com outras propostas que agora chegam ao mercado. Falamos da Apple Intelligence, a solução de IA que a gigante de Cupertino colocou agora no iOS, no macOS e no iPadOS. Não se sabe se é uma copia propositada, mas as semelhanças são demasiado óbvias.

Independentemente de todas estas comparações, a verdade é que a Microsoft tem procurado encontrar uma posição para o Copilot dentro de portas. A empresa tem tido alguns problemas com esta sua proposta, nomeadamente com o atrasar de algumas funcionalidades e queixas dos utilizadores sobre parte das novidades criadas.