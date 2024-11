AirTag: Apple dará a opção de partilhar a localização de um objeto com qualquer pessoa

A Apple está a introduzir uma nova funcionalidade para o AirTag que pode ser incrivelmente benéfica para quem passa a vida a viajar. A empresa permitirá em breve que os utilizadores partilhem a localização de um AirTag com terceiros, como companhias aéreas ou pessoas de confiança.

Apple traz atualizações úteis para o AirTag e a app Find My

Segundo a MacRumors, quando o iOS 18.2 estiver operacional, esta funcionalidade será apresentada na aplicação "Find My", onde os utilizadores verão duas opções depois de marcarem um objeto equipado com AirTag como perdido.

A primeira opção, denominada "Partilhar localização do objeto", permite aos utilizadores conceder a outras pessoas acesso para localizar o AirTag em tempo real. A Apple irá gerar um link único que pode ser acedido em vários dispositivos, desde iPhones a smartphones Android e até PCs. Esta é uma melhoria digna de nota, uma vez que abre a porta à partilha de localização para além do ecossistema da Apple.

Estes links têm uma expiração incorporada, com a duração de uma semana. Se o objeto perdido for encontrado, a ligação é automaticamente desativada. Além disso, o proprietário do AirTag pode monitorizar quem acedeu ao link, acrescentando uma camada de transparência a esta funcionalidade.

A segunda opção, "Mostrar informações de contacto", é uma funcionalidade que permite que outras pessoas obtenham detalhes como o número de telefone ou o e-mail do proprietário clicando num dispositivo com NFC perto da AirTag. Isto ajuda qualquer pessoa que encontre um objeto perdido a contactar rapidamente o dono.

Partilha de localização vai mais longe

Esta atualização também irá expandir as capacidades existentes de partilha de localização da Apple. Atualmente, as AirTags podem partilhar a sua localização com um máximo de cinco membros da família, o que é útil para objetos partilhados, como bicicletas ou aparelhos domésticos.

Mas com o iOS 18.2, as novas capacidades de partilha da Apple tornam-se ainda mais versáteis, especialmente para quem viaja com frequência.

Agora, se uma mala desaparecer, os utilizadores podem fornecer a localização do AirTag ao pessoal da companhia aérea. Isto permite que identifiquem a localização da mala e providenciem a sua devolução de forma mais eficiente. Além disso, qualquer dispositivo compatível com a rede Find My poderá utilizar esta funcionalidade, incluindo alguns localizadores de terceiros.

