Deloitte terá de reembolsar Governo australiano por erros aparentemente gerados por IA

A Deloitte Austrália terá de reembolsar o Governo do país devido a um relatório com erros aparentemente gerados por Inteligência Artificial (IA).

O relatório da empresa de serviços financeiros ao Departamento de Emprego e Relações Laborais foi originalmente publicado no site do departamento, em julho.

Entretanto, uma versão revista foi publicada na sexta-feira, depois de Chris Rudge, um investigador da Universidade de Sydney especializado em direito da saúde e bem-estar, ter alertado os meios de comunicação social que o relatório estava "cheio de referências inventadas".

Após uma análise ao documento de 237 páginas, a empresa "confirmou que algumas notas de rodapé e referências estavam incorretas". Por isso, a "Deloitte concordou em reembolsar a última prestação prevista no contrato".

Contudo, na perspetiva da senadora Barbara Pocock, porta-voz do partido Australian Greens no setor público, a empresa deveria reembolsar a totalidade dos 440.000 dólares australianos (cerca de 249.000 euros).

Relatório da Deloitte teria erros gerados por IA

Ainda que não tenha respondido quando questionada sobre se os erros tinham sido gerados por IA, a versão revista incluiu uma nota de que um sistema de linguagem de IA generativa, o Azure OpenAI, foi usado na redação do relatório.

Na revisão, foram removidas citações atribuídas a um juiz do tribunal federal, bem como referências a relatórios inexistentes atribuídos a especialistas em direito e engenharia de software.

Segundo Chris Rudge, o investigador da Universidade de Sydney, foram encontrados até 20 erros na primeira versão do relatório.

Eles citaram totalmente mal um caso judicial e, depois, inventaram uma citação de um juiz, e eu pensei: "bem, espera aí: isto é realmente um pouco maior do que o ego dos académicos. Trata-se de deturpar a lei para o Governo australiano num relatório no qual eles confiam". Então, achei importante defender a diligência.

Disse Rudge, conforme citado pela ABC News.

Sobre as imprecisões, a empresa disse, à Associated Press, num comunicado, que "a questão foi resolvida diretamente com o cliente".