No iOS 26, os AirPods e o CarPlay trabalham finalmente em perfeita sintonia
O iOS 26 traz uma integração mais inteligente entre os AirPods e o CarPlay, tornando a experiência de áudio no ecossistema Apple ainda mais fluida e controlada.
iOS 26 dá mais controlo sobre o CarPlay
No iOS 26, os AirPods passam a suportar também a comutação automática com o CarPlay, colmatando a última grande exceção na transição “mágica” entre dispositivos do ecossistema Apple.
Isto significa que, se o utilizador estiver a ouvir música com os auscultadores e entrar no carro, o CarPlay permite gerir a reprodução sem que o som seja emitido onde não se pretende e, no final da viagem, a reprodução pode regressar ao iPhone com a mesma naturalidade.
Nova opção “Manter áudio nos auscultadores”
A novidade vem acompanhada de uma definição pensada para evitar comutações indesejadas: “Manter áudio nos auscultadores”.
Está localizada em Definições > Geral > AirPlay e Continuidade e, quando ativada, impede o iPhone de transferir automaticamente o áudio para colunas do carro ou sistemas Bluetooth se já estiver a ser usado com AirPods ou outros auscultadores sem fios.
Na prática, o iOS 26 oferece duas melhorias complementares: por um lado, ativa a comutação automática entre AirPods e CarPlay quando útil.
Por outro, disponibiliza um bloqueio para quem prefere manter o som sempre nos auscultadores, mesmo após ligar o iPhone ao automóvel.
Boas,
Não percebo o fixe, nisto….. Que perigo, andar de airpods a conduzir. E ilegal.
Com 1 airpod não é ilegal.
eu ando só com 1, perfeitamente legal
o fixe é quando entras no carro em chamada ele mantém a chamada no AirPods
só uso AirPods para calls a conduzir, ninguém consegue ouvir nada, é imperceptível que estou no carro e se for com mais pessoas no carro dá privacidade
Ufa finalmente, já arranjou programadores a sério a marca da propaganda!!!