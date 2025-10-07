No iOS 26, os AirPods e o CarPlay trabalham finalmente em perfeita sintonia

O iOS 26 traz uma integração mais inteligente entre os AirPods e o CarPlay, tornando a experiência de áudio no ecossistema Apple ainda mais fluida e controlada.

iOS 26 dá mais controlo sobre o CarPlay

No iOS 26, os AirPods passam a suportar também a comutação automática com o CarPlay, colmatando a última grande exceção na transição “mágica” entre dispositivos do ecossistema Apple.

Isto significa que, se o utilizador estiver a ouvir música com os auscultadores e entrar no carro, o CarPlay permite gerir a reprodução sem que o som seja emitido onde não se pretende e, no final da viagem, a reprodução pode regressar ao iPhone com a mesma naturalidade.

Nova opção “Manter áudio nos auscultadores”

A novidade vem acompanhada de uma definição pensada para evitar comutações indesejadas: “Manter áudio nos auscultadores”.

Está localizada em Definições > Geral > AirPlay e Continuidade e, quando ativada, impede o iPhone de transferir automaticamente o áudio para colunas do carro ou sistemas Bluetooth se já estiver a ser usado com AirPods ou outros auscultadores sem fios.

Na prática, o iOS 26 oferece duas melhorias complementares: por um lado, ativa a comutação automática entre AirPods e CarPlay quando útil.

Por outro, disponibiliza um bloqueio para quem prefere manter o som sempre nos auscultadores, mesmo após ligar o iPhone ao automóvel.