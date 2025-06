iOS 26 ganha vida num conceito espetacular inspirado no vidro

Já se sente alguma ansiedade nos fóruns e grupos dedicados ao iOS. Aliás, há uma curiosidade em perceber como será redesenhado praticamente todo o ecossistema Apple. Como será o novo iOS e todos os restantes sistemas operativos? O designer Sebastiaan de With apresenta um conceito de iOS 26 inspirado no visionOS e no vidro.

Será assim o iOS 26?

Dentro de poucos dias, a Apple irá revelar oficialmente o novo rosto do iOS 26 durante a WWDC 2025. Mas, enquanto a contagem decrescente entra na reta final, há já quem tenha colocado no papel aquele que poderá ser o restyling mais fascinante alguma vez imaginado para o sistema operativo do iPhone.

O autor é Sebastiaan de With, designer reconhecido e cofundador da Lux, a equipa que criou aplicações aclamadas como Halide, Kino, Spectre e Orion.

Antigo colaborador da Apple, de With publicou um conceito intitulado Living Glass, que não só se inspira nos rumores das últimas semanas, como parece capturar na perfeição o espírito da próxima evolução do iOS.

O seu trabalho assenta numa ideia simples, mas poderosa: e se a interface do iOS estivesse finalmente à altura dos materiais dos dispositivos Apple?

Todos os teus dispositivos têm superfícies em vidro. Este design traz uma interface do mesmo material, dando a impressão de que o próprio vidro ganha vida.

Escreve de With.

Um design delicioso, quase "palpável"

O resultado é um sistema operativo que surge fluido, reativo, transparente e imersivo, quase como uma extensão natural do ecrã. Um conceito que faz eco dos princípios observados no visionOS e que, segundo o que tem sido avançado por Mark Gurman, deverá também inspirar a estética do iOS 26.

Com efeitos “glassy”, transparências sofisticadas e superfícies em movimento, a experiência do utilizador procura tornar-se ainda mais integrada com o hardware.

O conceito Living Glass de de With não se limita ao iPhone. O designer especula também sobre como o macOS e outros sistemas Apple poderiam evoluir seguindo esta filosofia visual unificada.

No seu artigo completo, de With aprofunda a evolução do design da Apple desde os primórdios do iOS até aos dias de hoje, identificando detalhes e indícios que parecem confirmar uma mudança de direção iminente.

O resultado final? Uma antevisão que despertou o entusiasmo de muitos entusiastas. E que, se vier a concretizar-se mesmo que parcialmente, poderá marcar uma das maiores revoluções visuais da história recente do iOS.