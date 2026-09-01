Apple cede a Trump e muda Lago Ontário para “Lake America” nos Mapas

A Apple começou a alterar a designação do Lago Ontário para "Lake America" nos Mapas, seguindo uma ordem executiva assinada por Donald Trump. A mudança surge poucos dias depois de a Google ter tomado a mesma decisão, mas contrasta com a posição assumida pelo MapQuest, que recusou mudar o nome.

Apple acaba por seguir a decisão de Trump

Donald Trump assinou, a 27 de agosto, uma ordem executiva determinando que, para efeitos oficiais nos Estados Unidos, o Lago Ontário passasse a chamar-se "Lake America".

A ordem determina que o Departamento do Interior e o Board on Geographic Names atualizem o Geographic Names Information System (GNIS), a base de dados utilizada pelo governo norte-americano para normalizar os nomes geográficos.

A decisão está enquadrada na crescente disputa comercial entre os Estados Unidos e o Canadá. Contudo, a autoridade do presidente norte-americano aplica-se essencialmente à utilização federal do nome nos EUA.

Trump não pode obrigar o Canadá ou organismos internacionais a abandonar a designação Lago Ontário.

Inicialmente, a Apple manteve o nome original nos Mapas, mesmo depois de a Google ter começado a utilizar a nova designação.

A situação mudou depois de Donald Trump ter contactado diretamente a Apple. O secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, revelou que o presidente tinha falado com a empresa sobre a alteração.

Agora, a Apple começou finalmente a implementar a mudança.

O nome depende do país onde está

Tal como acontece no Google Maps, a designação apresentada nos Mapas da Apple depende da localização do utilizador.

Nos Estados Unidos aparece "Lake America", enquanto no Canadá continua a surgir "Lake Ontario". Nos restantes países deverão ser apresentadas as duas designações.

A alteração está, contudo, a ser distribuída gradualmente. Segundo informações, alguns utilizadores norte-americanos já conseguem ver "Lake America", enquanto outros continuam a encontrar a designação anterior.

A Google avançou mais rapidamente. A empresa explica que segue a política de atualizar os nomes geográficos quando estes são alterados nas fontes oficiais de cada país, neste caso o GNIS norte-americano.

Não é a primeira vez que Apple e Google seguem Trump

O episódio repete, em parte, aquilo que aconteceu em 2025 com o Golfo do México.

Trump determinou então que os Estados Unidos passassem a utilizar oficialmente a designação “Gulf of America”. Tanto a Apple como a Google acabaram por refletir essa alteração nos respetivos serviços de mapas para utilizadores norte-americanos.

A diferença é que, desta vez, a disputa envolve diretamente o Canadá e um lago partilhado pelos dois países. E mostra novamente como uma decisão política pode rapidamente chegar aos mapas digitais utilizados diariamente por milhões de pessoas.