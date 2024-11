Caro utilizador, tem limpo os seus AirPods? Veja como fazê-lo corretamente

Se é utilizador assíduo dos AirPods, já deve ter reparado que acumulam sujidade rapidamente. Segundo a Apple, convém limpar este gadget, de forma regular, para que se mantenham perfeitamente funcionais. Veja como fazê-lo corretamente.

Além da cera que se vai, naturalmente, acumulando nos seus auscultadores, há outra sujidade menos visível, que se aloja nas cavidades do dispositivo. De facto, além de circularem nas orelhas, os AirPods estão em constante contacto com as nossas mãos, sujando-se facilmente.

Segundo a própria Apple, convém assegurar uma limpeza regular dos AirPods, garantindo que estes mantêm todas as funções e duram mais tempo. Aliás, a acumulação de gordura, cotão, cera e produtos químicos do cabelo, por exemplo, pode entupir as grelhas e criar zonas de sujidade que impedem os microfones ou o próprio altifalante interno de funcionar corretamente.

Portanto, e como não basta passar um pano de forma ligeira, a Apple explica como limpar, profundamente, os AirPods.

Assegure a limpeza das redes dos seus AirPods

Para limpar as redes dos AirPods precisará dos seguintes produtos:

Água micelar que contenha glicéridos caprílicos/cápricos PEG-6, como as da Bioderma ou Neutrogena:

Água destilada;

Uma escova de dentes para crianças com cerdas macias;

Duas chávenas pequenas;

Um guardanapo de papel.

A Apple aconselha a que limpe os seus auriculares da seguinte forma:

Para os AirPods 4, evitando limpar outras áreas que não estão assinaladas.

Para os AirPods 3, evitando limpar outras áreas que não estão assinaladas.

Como limpar as redes dos AirPods

Adicione uma pequena quantidade de água micelar a uma chávena. Mergulhe a escova de dentes na chávena com água micelar até que as cerdas estejam totalmente saturadas. Segure no AirPod com a rede virada para cima. Escove a rede com movimentos circulares durante cerca de 15 segundos. Vire o AirPod ao contrário e utilize um guardanapo de papel para absorver o líquido. Certifique-se de que o guardanapo de papel está em contacto com a rede. Repita os passos 2 a 5 mais duas vezes (três vezes no total) para cada rede que pretende limpar. Para remover a água micelar, enxague a escova com água destilada e, em seguida, repita os passos 1 a 5 com água destilada para cada rede que limpou. Deixe os AirPods secarem completamente (durante, pelo menos, duas horas) antes de os colocar na caixa de carregamento ou de os utilizar. Limpar o corpo dos AirPods Se os AirPods forem expostos a qualquer produto que possa causar manchas ou outros danos (por exemplo, sabão, champô, amaciador, loção, perfume, solvente, detergente, ácidos ou alimentos ácidos, repelente de insetos, protetor solar, óleo ou tinta para cabelo): Limpe-os com um pano ligeiramente humedecido com água limpa e seque-os com um pano suave, seco e que não liberte pelos. Deixe-os secar completamente (durante, pelo menos, duas horas) antes de os colocar na caixa de carregamento ou de tentar utilizá-los. Não coloque os AirPods sob água corrente e não utilize objetos afiados ou materiais abrasivos para limpar os AirPods.

Higienize o corpo dos AirPods

Se os AirPods forem expostos a qualquer produto que possa causar manchas ou outros danos (por exemplo, sabão, champô, amaciador, loção, perfume, solvente, detergente, ácidos ou alimentos ácidos, repelente de insetos, protetor solar, óleo ou tinta para cabelo):

Limpe-os com um pano ligeiramente humedecido com água limpa e seque-os com um pano suave, seco e que não liberte pelos. Deixe-os secar completamente (durante, pelo menos, duas horas) antes de os colocar na caixa de carregamento ou de tentar utilizá-los.

Não coloque os AirPods sob água corrente e não utilize objetos afiados ou materiais abrasivos.

Como limpar a caixa de carregamento dos AirPods

Limpe a caixa de carregamento com um pano suave, seco e que não liberte pelos. Se necessário, pode humedecer ligeiramente o pano com álcool isopropílico. Deixe a caixa de carregamento secar. Certifique-se de que não deixa entrar líquidos nas portas de carregamento. Seguem-se mais algumas diretrizes: Remova os resíduos da porta de carregamento com uma escova limpa, seca e suave. Não utilize materiais abrasivos para limpar a caixa de carregamento. Para evitar danificar os contactos metálicos, não coloque nada nas portas de carregamento.

Por fim, importa recordar que deve realizar estas limpezas com frequências, assegurando que a sujidade acumulada não prejudica o desempenho do dispositivo e, por conseguinte, a qualidade dos sons que quer ouvir.